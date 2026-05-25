Tres de cada diez visitantes que recibió Galicia en abril eligieron las Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra confirma un mes más la posición de las Rías Baixas y toda la provincia como un destino de referencia dentro de Galicia. En el mes de abril, Pontevedra acogió más de 3 de cada 10 personas que se acercaron a la comunidad, registrando un aumento de cerca del 3% de visitantes respecto a abril del año anterior.

El turismo nacional representó el 57% del total, un incremento de cerca del 5% respecto al año 2025, mientras que el 43% de los visitantes que recibió la provincia se corresponden con personas extranjeras (más de 61.000 visitantes). Además, en abril, el grado de ocupación hotelera en la provincia creció en ocho puntos respecto al mismo mes del año pasado, y es destacable el incremento de Vigo (14 puntos más) o Pontevedra (10 puntos más).

En lo que respecta al mes de mayo, hasta la fecha, la oficina central de Turismo Rías Baixas, en el Palacete de las Mendoza, en Pontevedra, recibió un total de 2.334 visitantes, cerca de 500 personas más que en el mismo período de 2025.

Los turistas españoles se situaron en cerca del 42%, y los lugares de procedencia más destacados son Madrid (9,2%) o Barcelona (3,1%). Entre los turistas extranjeros, sobresale Alemania (7,2%), los EE. UU. (6%) o Italia (4,8%).

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El tipo de alojamiento preferido son los hoteles, con más del 29%, seguidos por los albergues (27%) y los hostales o pensiones (11%). Entre los motivos que subrayan los visitantes para visitar la provincia destacan el Camino de Santiago (48%) y la oferta de ocio (19%).