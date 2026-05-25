Salud en Pontevedra
Siete actividades para profundizar en el cáncer ginecológico y la salud del suelo pélvico
Un programa de colaboración entre Concello y Adicam mejorará la información, la prevención, el acompañamiento y la calidad de vida de las mujeres
La Concellería de Benestar Social del Concello de Pontevedra y la asociación Adicam pondrán en marcha el ciclo «Un puente hacia el bienestar femenino: cáncer ginecológico y salud del suelo pélvico», una propuesta divulgativa y formativa que se desarrollará entre junio y diciembre en la ciudad.
El programa incluye siete actividades gratuitas, con plazas limitadas e inscripción previa, orientadas a mejorar la información, la prevención, el acompañamiento y la calidad de vida de las mujeres. Tres de las sesiones estarán dirigidas a la población general, mientras que cuatro estarán especialmente pensadas para mujeres diagnosticadas de cáncer ginecológico.
La iniciativa fue presentada por la concelleira Anabel Gulías y representantes de Adicam. Gulías destacó que el ciclo nace «de la necesidad de saber», tras años en los que muchas patologías femeninas permanecieron ocultas, ridiculizadas o frivolizadas, pese a tratarse de cuestiones que afectan directamente a la salud y a la vida diaria de las mujeres.
El ciclo comenzará el 2 de junio a las 18.00 horas con la charla «Cáncer ginecológico: tipos, síntomas y tratamientos», a cargo de Olaia Justo Alonso e Iria Aparicio, ginecóloga y oncóloga. La sesión se celebrará en el salón de actos y estará abierta a la población general.
La segunda actividad tendrá lugar el 18 de junio a las 16.30 horas con un taller teórico-práctico de suelo pélvico, impartido por Yaeli Bermello, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Se desarrollará en la sala de reuniones y también estará dirigido a la población general.
Ya en septiembre, el día 8 a las 18.00 horas, se celebrará la sesión «Diagnóstico en salud ginecológica: qué esperar y cómo interpretarlo», con la psicóloga Vanesa Parada, en el salón de actos. Esta actividad busca ofrecer herramientas para comprender mejor los procesos diagnósticos y reducir la incertidumbre en torno a las pruebas y sus resultados.
A partir de octubre, el ciclo centrará sus propuestas en las mujeres diagnosticadas. El 6 de octubre a las 18.00 horas, la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico Aida Otero Pejito impartirá la sesión «Cuidados del suelo pélvico: base para la salud femenina», en la sala de reuniones.
El 3 de noviembre a las 18.00 horas, el médico Jorge Cameselle Teijeiro abordará los «Efectos secundarios de los tratamientos: comprender lo que está sucediendo», una actividad destinada a ayudar a las pacientes a identificar y entender las consecuencias físicas de los tratamientos oncológicos.
El programa continuará el 23 de noviembre a las 18.00 horas con la sesión «Sexualidad durante y después del cáncer ginecológico», impartida por Marta Iglesias Pérez, matrona y sexóloga. La actividad tratará una dimensión fundamental del bienestar femenino que a menudo queda silenciada durante y después de la enfermedad.
El ciclo finalizará el 15 de diciembre a las 18.00 horas con el taller «Respiración terapéutica y regulación emocional», a cargo de la psicooncóloga Dolores González, también dirigido a pacientes diagnosticadas.
Todas las actividades se celebrarán en el Edificio Xunta de Galicia, situado en la calle Benito Corbal nº 47, con entrada por la calle Javier Puig Llamas, donde Adicam tiene su sede. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del correo electrónico adicam@adicam.net. Las plazas son limitadas.
En aumento inevitable
Los cánceres ginecológicos —de ovario, endometrio, cuello del útero o cérvix, vulva y vagina— van en aumento. En Galicia se detectan alrededor de 8.000 nuevos casos de cáncer al año en mujeres, según datos de la Consellería de Sanidade, de los cuales un volumen importante corresponde al ámbito ginecológico, liderado por el cáncer de endometrio y seguido por el de ovario.
En consecuencia, cada vez más mujeres demandan y precisan información sobre prevención, detección temprana, primeros síntomas y pruebas diagnósticas. También son cada vez más las mujeres diagnosticadas que necesitan información y acompañamiento para afrontar la enfermedad, los tratamientos y sus secuelas.
Desde Adicam se señala, además, un factor clave en el proceso de tratamiento y superación de un cáncer ginecológico: el impacto de los tratamientos en el suelo pélvico. La radioterapia, la cirugía y determinados tratamientos hormonales pueden alterar la musculatura profunda de la pelvis, provocando incontinencia, dolor, cambios en la sexualidad o dificultades funcionales que afectan a la vida diaria de las mujeres.
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