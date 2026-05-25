La selección española llega a Pontevedra

La Copa del Mundo de Natación Artística ultima sus detalles finales y los veintinueve países que competirán comienzan a llegar a Pontevedra. La escuadra que ejercerá de anfitriona, la selección española, aterrizó esta misma tarde en Vigo y se desplazó hasta A Boa Vila para ser recibida por todo lo alto. En un acto encabezado por el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena; el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores; y la concelleira de Deportes, Anabel Gulías; las integrantes del combinado nacional y su cuerpo técnico fueron recibidos en un acto privado en la Casa Consistorial. Un acto muy especial para todo el equipo, en especial para Daniela Suárez, nadadora pontevedresa que volvió a ser convocada para una nueva fecha de la Copa del Mundo.

Daniela Suárez saluda a Anabel Gulías. / Rafa Vázquez / FDV

El máximo dirigente de la natación española agradeció la cooperación del Concello de Pontevedra en la realización de este tipo de eventos, no solo de natación artística, en la ciudad. «Pontevedra se ha convertido en un lugar habitual para acoger grandes eventos deportivos. Para nosotros era una oportunidad magnífica traer aquí al equipo español de natación artística, por su historia, por el presente que vive y por el futuro que representa. Desde el primer momento, la respuesta del Concello fue abrirnos las puertas y hacerlo posible», aseguró Carpena. La cuarta final de la Copa del Mundo, que recoge el testigo de ciudades como París, Medellín, Xi'an y que será la última parada antes de la superfinal de Toronto, convertirá a Pontevedra en la capital de la natación artística mundial este próximo viernes, sábado y domingo.

La entrenadora de la selección y nadadora artística española con más medallas olímpicas ganadas, Andrea Fuentes, destacó la ilusión que le hace a todo el grupo que lidera poder disputar un campeonato de tal prestigio en su país, mucho más en Galicia, que ella misma aseguró que es un lugar en que hay mucha afición por la natación artística. «Para nosotros es una manera muy acogedora de iniciar la temporada de competiciones en casa. Hace años que no competimos en casa y que Pontevedra esté a la altura de ciudades como París, Toronto o Xi’an es un honor. También quiero aclarar que es la primera vez que una gallega de la historia de la selección española compite en casa con el equipo. En Galicia siempre hemos dicho que hay muchos fans de la natación artística, que apoyan mucho el deporte, y qué mejor que hacerlo en casa», declaró la deportista catalana.

Pontevedra acogerá más ediciones de la Copa del Mundo Durante el desarrollo de la recepción oficial, el alcalde de la ciudad y el presidente de la Real Federación Española de Natación confirmaron que Pontevedra acogerá futuras ediciones de la Copa del Mundo con el objetivo de terminar siendo la sede de la Superfinal. «Nuestra intención es que Pontevedra acoja tres ediciones de la Copa del Mundo con el objetivo de ser sede, al acabar, de la Superfinal», declaró Fernández Lores como novedad absoluta. La buena relación entre Federación y Concello, tal y como ellos mismos afirmaron durante el acto, fue importante en las labores de organización de la presente Copa del Mundo y abrió la posibilidad a las futuras ediciones que se celebrarán en A Boa Vila en los siguientes tres años.

«Estamos encantados de que estéis aquí. Además, vamos a llevar a escolares de hasta doce años para que puedan ver la competición. Es una forma de que también la conozcan y, si quieren, se animen a entrenar natación artística», comentó el regidor durante su intervención que dio cierre a la recepción.

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A cuentagotas seguirán llegando las selecciones del resto de países competidores que, seguro, harán de Pontevedra un lugar idóneo para la fiesta de la natación artística mundial.