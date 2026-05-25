Un rayo, posible causa de un incendio forestal en el Monte Castrove en Poio
Se originó en una zona de difícil acceso y las llamas quedaron sofocadas pasada la medianoche
N. D.
Un rayo es la causa que se baraja como más probable en el origen de un incendio forestal registrado en la noche del domingo en el Monte Castrove en Poio.
Ocurrió durante la tormenta eléctrica registrada a esas horas y el fuego se declaró en la zona de Riomouro en un lugar de muy difícil acceso, según explica Protección Civil de Poio, uno de los servicios de emergencias que intervino en la extinción, junto a efectivos de Medio Rural, motobombas, cuadrillas y agentes.
Actuaron cinco voluntarios de esta agrupación y también se desplazó la Guardia Civil.
El primer aviso llegó desde vecinos de la zona y se desplegó un importante operativo desde tierra, incluso con motobombas desplazadas desde O Morrazo, Redondela y Caldas, ya que a esas horas no era posible utilizar medios aéreos.
Las llamas quedaron controladas pasada la medianoche.
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