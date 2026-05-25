El PP acusa al Gobierno central de olvidarse de Pontevedra

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Deputación de Pontevedra defenderá este viernes en el pleno una moción para reclamar al Gobierno central que finalice las obras y actuaciones pendientes en la ciudad de Pontevedra. Así lo anunciaron este lunes el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, y la diputada María Ramallo, quienes acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «olvidar» a la capital provincial durante los últimos años.

Domínguez centró las reivindicaciones en cinco proyectos que, según el PP, permanecen paralizados o sin solución definitiva: el nudo de Bomberos, las inundaciones recurrentes en la autovía de Marín (PO-11), el dragado del río Lérez, la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda y el paseo peatonal entre Pontevedra y Marín.

«El Gobierno de Pedro Sánchez, que va a cumplir ocho años, lamentablemente ha olvidado a Pontevedra», señaló Domínguez, que también acusó al BNG de mantener un «silencio cómplice» por su relación parlamentaria con el PSOE en Madrid. Según el vicepresidente provincial, estos años han supuesto «no solo una ausencia de inversión», sino también «el abandono de proyectos históricos» para Pontevedra y su entorno.

Entre las actuaciones señaladas, el PP destaca la paralización de las obras del nudo de Bomberos, una infraestructura que considera fundamental para mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los principales accesos a la ciudad. También denuncia los cortes e inundaciones en la PO-11, que afectan al tráfico diario, al transporte pesado y al acceso al puerto de Marín.

Los populares incluyen además en su reclamación el tramo pendiente del paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, después de que el Estado reconociese en febrero dificultades para ejecutar los aproximadamente 800 metros que faltan. A ello suman el bloqueo del dragado del Lérez, una demanda histórica en la ciudad, y el deterioro del antiguo edificio de Hacienda, cerrado desde 2010 y catalogado como Bien de Interés Cultural.

Respuesta de la Subdelegación

Desde la Subdelegación del Gobierno, sin embargo, rechazan las acusaciones del PP y sostienen que varias de las actuaciones señaladas están en marcha. En relación con el nudo de Bomberos, defienden que se trata de un proyecto heredado del anterior Gobierno central del Partido Popular, al que acusan de haber mantenido durante años la promesa sin iniciar las obras.

Según la versión de la Subdelegación, el proyecto fue encargado en su día a Audasa y no incluía un estudio geotécnico previo. Una vez adjudicadas e iniciadas las obras por el actual Gobierno, los sondeos realizados por la empresa adjudicataria detectaron que el subsuelo era inestable y que era necesario micropilotar buena parte de las infraestructuras. Por ese motivo, el Ministerio de Transportes tramita un proyecto modificado, que, según el Gobierno, está «a punto de aprobarse». Las obras se retomarán cuando esa aprobación se formalice.

En cuanto a las inundaciones de la PO-11, la Subdelegación también replica al PP y recuerda que las inundaciones ya se producían durante etapas anteriores. El Ministerio de Transportes, según el Gobierno, está redactando un proyecto para corregir estos problemas en el marco de los trabajos de adaptación de las infraestructuras al cambio climático. Tras los episodios registrados este invierno, se dio luz verde a la redacción de una solución específica para esta carretera, considerada prioritaria por su función como acceso al puerto de Marín.

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La Subdelegación prevé que el proyecto pueda redactarse y aprobarse en los próximos meses para, posteriormente, proceder a su licitación y ejecución. Desde el Gobierno acusan al PP de hacer «ruido» desde la oposición y defienden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trabajando en actuaciones que, según sostienen, los populares no resolvieron cuando gobernaban.