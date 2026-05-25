El nuevo censo de patrimonio marítimo protege más de 70 bienes en Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Poio y Vilaboa

El patrimonio marítimo vuelve a ser motivo de un inventario por parte de la Xunta. Al Catálogo de bienes del litoral de Galicia se suma el Censo del patrimonio marítimo Inmueble de Galicia y Espacios de Interés Cultural Marítimo (EICM), conocidos como Áreas Nai, presentados hace unos días por la Xunta.

La ría de Pontevedra y su entorno marítimo más inmediato, como Vilaboa o Ponte Sampaio tiene mucho que aportar a este censo, con un total de 73 bienes: 20 en Poio, 15 en Vilaboa, otros 15 en Sanxenxo, trece en Marín y diez en Pontevedra, que se elevan a 98 si se incorporan los 23 de Bueu. Las Áreas Nai comenzaron siendo diez y se ampliaron hasta llegar a las actuales 25, con la inclusión de Combarro (Poio) en su totalidad y la zona de Cobres, en Vilaboa . Las Áreas Nai son enclaves singulares del litoral gallego que conservan la esencia marinera original.

La documentación está recogida en una web que incluye un visor interactivo de acceso público. La plataforma ofrece información georreferenciada sobre los bienes inventariados e incorpora un espacio de participación activa denominado «Achegas».

Toda esta estrategia de inventariado se enmarca dentro del Plan da Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), que empezó en 2021 mediante un convenio con la Universidad de A Coruña y dirigido por Óscar Fuertes Dopico. Se recogen 100 medidas a aplicar antes del año 2030 para avanzar en el conocimiento de este patrimonio marítimo, preservarlo y ponerlo en valor. Entre ellas figura este censo, como un inventario del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y el de Áreas Nai, que tiene por objeto conocer, conservar y reforzar la cultura marítima a través de estos enclaves.

Antiguos almacenes en As Corvaceiras, ahora viviendas / Rafa Vázquez

Por el momento se han censado elementos patrimoniales marítimos: en torno a 1.500 en Galicia de 85 tipologías diferentes (25 son de patrimonio arquitectónico, 33 de patrimonio etnológico y 18 de patrimonio industrial). Se espera añadir el patrimonio marítimo militar (77 bienes) y el patrimonio marítimo arqueológico (392). Para el censo se realizó, además de la recopilación de fuentes documentales e inspección del borde litoral, un mapeado de la costa durante 2024 y 2025 con un recorrido de 24.000 kilómetros de costa para documentar cada tramo costero.

Barriada de Mogor, en Marín / FdV

En el caso de Pontevedra, Poio es el municipio que más bienes aporta al censo del patrimonio marítimo inmueble (20), con Combarro como epicentro, pero también siete elementos en la isla de Tambo (Faro y Peirao do Tenlo, Peirao de Adreira, Ostreira do Puntal, Ermida de San Miguel, Lazareto y Augada do Peirao Vello). La relación en Poio se completa con los puertos de Raxó, Covelo, Besada y Chousa, las fábricas de conservas de Fontemaior, Campelo y Lafuente, otra de salgadura en Campelo, una vivienda conservera en Covelo, los Muiños da Freixa, la Ostreira de Campelo y las salinas de Porto Santo.

En Vilaboa, con el Área Nai de Cobres, hay 15 bienes: Forno de cal de San Adrián, Lavadoiro da Maceira, puertos de San Adrián y Santa Cristina, carpinterías de ribeira do Anano y de Acuña, ostreiras de Paralonga, salinas de Larache y Ulló, Muíño de marea de Ulló, Serradoiro do Carballal, cetárea de Conchido y caseta de pescadores en Paredes.

Por su parte, en Marín se incluye al Barrio da Cañota, el puerto y el casco urbano marinero, la barriada de Mogor, el puerto de Aguete y su club náutico, Muíños de Casás y del río Loira y un lavadero en el mismo lugar Lavadoiro, las salgadura de Malvar, astillero do Pirigallo, la Ermida de San Cremenzo do Mar (en la Illa do Santo) y el barrio de Cantodarea.

Ostreira de Campelo, en Poio / Gustavo Santos

Sanxenxo suma 15 bienes: las Telleira y fábricas de cerámica de Blanco, de Otero, de Dena, y Campo, Rampla da Fianteira, cetárea de punta Arnosa, dos salinas en A Arnosa, la Ermida da Lanzada Ermida, los puertos de Portonovo y Sanxenxo, una fábrica de conservas en Portonovo, la Capela de Santa Catalina de Portonovo, la rampa de la playa de Os Barcos y una salgadura en A Granxa.

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En Pontevedra figuran en el catálogo cuatro elementos en la ciudad: el Alfolí da Galera, el barrio de A Moureira, almacenes marítimos en As Corvaceiras, y el propio el puerto. Además, se incluye el canal de navegación del río, con sus peculiares mojones. En Lourizán aparecen la Escola de Pescadores de la cofradía de Os Praceres y el núcleo marinero de Estribela, mientras que en Ponte Sampaio están el embarcadero y su rampa y la antigua fábrica de cerámica de Pontesa.