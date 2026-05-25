Marín celebrará su Gala del Deporte el 17 de junio en el nuevo Auditorio municipal

Marín ya puede marcar en el calendario la noche en la que su deporte volverá a vestirse de gala. Tras encajar las agendas de los premiados para asegurar un día excepcional para el deporte base, el Concello ha anunciado que la Gala del Deporte se celebrará el próximo 17 de junio a las 19,30 horas. El gobierno local aguardaba con determinación la apertura del nuevo Auditorio municipal para dar cobijo a una cita que arrastra a una multitud de familias, clubes y deportistas, un escenario a la altura del talento que bulle en el municipio, según destacó la alcaldesa, María Ramallo.

Aunque las identidades de los galardonados se desvelaron tras la reunión del jurado —en la que participaron los concejales Antonio Traba y Antonio Caíña; el técnico Pablo Outeda; el atleta Víctor Riobó; Luis Santiago, del PeixeGalego; y los periodistas Heriberto Dopazo, Lara Saez, Ángel García Carragal y Julio Santos Pena —, la confirmación de la fecha reactiva la cuenta atrás para el homenaje.

El club Taekwondo Mats acaparará buena parte de los focos en las categorías absolutas. Iván García Martínez recibirá el premio al Mejor Deportista Masculino tras un 2025 en el que escaló hasta el noveno puesto del ranking mundial y el undécimo olímpico, coronándose campeón de España y de Europa por equipos. Su compañera de filas, Arlet Ortiz, se coronará como Mejor Deportista Femenina avalada por su título de campeona de España absoluta, el bronce europeo por equipos y su decimotercera posición en el listado mundial.

Iván García Martínez recibirá el premio al Mejor Deportista Masculino / FdV

El futuro del deporte local estará representado por Xián Gutiérrez Dopazo (Remo Ría de Marín), número uno en el Campeonato de España de Remo Indoor , y Ángela Balado Conde (Taekwondo Mats), que completó un año redondo como campeona europea, nacional y gallega en la categoría cadete. Ambos se alzarán con los premios de mejores deportistas de base. La veteranía y el esfuerzo sin barreras tendrán rostro femenino en los nombres de Pilar Vázquez Bouzas, subcampeona gallega de remo olímpico, y Paula García Vázquez, distinguida con el Premio a la Inclusividad por romper moldes en las modalidades paralímpicas de remo indoor y olímpico.

El futuro del deporte local estará representado por Xián Gutiérrez Dopazo (Remo Ría de Marín), número uno en el Campeonato de España de Remo Indoor , y Ángela Balado Conde (Taekwondo Mats), que completó un año redondo como campeona europea, nacional y gallega en la categoría cadete. Ambos se alzarán con los premios de mejores deportistas de base

La lista de reconocimientos pone en valor el tejido asociativo y técnico que sostiene los éxitos de Marín. Emilio Gutiérrez Jalda recogerá el premio al Mejor Entrenador por catapultar al Remo Ría de Marín hacia una cosecha de veintiuna medallas en una sola temporada , mientras que el Club Deportivo La Peña se corona como Mejor Club tras una progresión meteórica que en doce años le ha llevado a gestionar dieciocho equipos y más de doscientos jugadores. El colegio SEI San Narciso recibirá el aplauso por su Mejor Patrocinio al deporte base , y el Open Ence Villa de Marín de Boxeo será encumbrado como Mejor Evento tras movilizar a setecientos púgiles de ocho países.

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La Gala reservará sus momentos más emotivos para los galardones que premian la vertiente humana del deporte. Raquel Carragal Dacosta recibirá el Premio al Deporte con Valores por su constante implicación solidaria para dar visibilidad a dolencias como la esclerosis múltiple o el cáncer infantil. El Marín PeixeGalego sumará un nuevo hito a sus más de treinta años de andadura con el premio a la Promoción del Deporte Base , mientras que el incansable despliegue de la Carreira e Andaina Pinga Pinga, en Santomé de Piñeiro, se llevará el premio al Voluntariado. Finalmente, la Asociación Cultural e Deportiva Gharaboto obtendrá una Mención Especial por su labor en la salvaguarda y transmisión de los juegos populares gallegos entre las nuevas generaciones.