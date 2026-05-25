Unas velas causan un incendio en la iglesia de San Francisco de Pontevedra

El incendio que arrasó la iglesia conventual de San Francisco en 1995 ha vuelto a la memoria de muchos pontevedreses a raíz de una intervención en la mañana de este lunes de los Bomberos de Pontevedra, que trabajan en ese mismo templo para sofocar un incendio originado por unas velas en su interior, según ha informado el Concello. El fuego ha causado algunos daños en una imagen religiosa, pero no se ha extendido a otros puntos del recinto.

Las mismas fuentes apuntan a que el fuego ya estaría controlado y se trabaja en ventilar la iglesia.

Hasta el lugar se ha desplazado la concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, para supervisar los trabajos. La edil ha explicado que todo apunta a que las velas generaron una combustión que estuvo activa durante varias horas, lo que provocó sobre todo una gran humareda. «El fuego afectó a una imagen religiosa que el parecer estaba en el suelo, pero no al retablo colindante», ha dicho Vilaverde.

Efectivos de Bomberos, a las puertas del templo / Rafa Vázquez

Añade que fue al abrir la iglesia en la mañana de este lunes cuando se descubrió el humo y se dio aviso de inmediato a los Bomberos. «Afortunadamente no pasó nada grave», confirmó la edil, «fue simplemente en una zona donde había velas, que combustionó. Parece ser que afectó a la imagen de un santo».

El incendio no dañó el retablo central sino exclusivamente esa imagen «que parece ser que estaba en el suelo... El problema es que ahora hay mucho humo», de modo que los bomberos están en estos momentos ventilando la nave central del templo para liberar el monóxido, ya que se cree que las velas combustionaron durante varias horas, lo que provocó que esta mañana se hubiese acumulado mucho gas.

La zona ha sido acordonada para impedir el acceso a la iglesia y facitar las labores de extinción.

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En la memoria de muchos pontevedreses se mantiene intacto el recuerdo del incendio que en 1995 provocó daños graves en la iglesia y convento de San Francisco y por eso el episodio ha generado alarma.