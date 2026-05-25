La Festa da Ameixa de Campelo se suma al catálogo de celebraciones de interés turístico de Galicia

El Consello de la Xunta dio este lunes luz verde a la ampliación del catálogo de celebraciones de interés turístico de Galicia con tres nuevas incorporaciones de calado gastronómico y cultural. Entre las distinciones aprobadas por el Gobierno autonómico destaca la Festa da Ameixa de Campelo, una cita ineludible en el municipio de Poio que, tal y como indica la administración gallega, se viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1988.

Con esta declaración, la Xunta reconoce formalmente una exaltación culinaria que va mucho más allá de lo puramente festivo. Desde la administración autonómica subrayan que la Festa da Ameixa es parte esencial de la identidad cultural y la idiosincrasia propia de esta villa marinera, un homenaje público a un sector estratégico arraigado en la piel de sus vecinos. No en vano, la iniciativa pone en valor una importante tradición marisquera que define el paisaje humano y económico de la zona y que se remonta a más de 2.500 años, hundiendo sus raíces en la época castrexa, subraya la Xunta.

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Con este sello de calidad turística, que el municipio llevaba aguardando desde hace años (de hecho la petición de esta declaración se aprobó en pleno en enero de 2024 y anteriormente ya se demandaba el reconocimiento), Poio blinda el reconocimiento a sus mariscadoras y a un producto que es uno de los motores de su ría.