El CEP Riomaior promueve el desayuno entre su alumnado ante el aumento de escolares que llegan a clase sin comer

El CEP Riomaior de Vilaboa celebró ayer una nueva actividad del programa Nutriescolas con la que busca fomentar entre su alumnado la importancia de desayunar antes de acudir a clase. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el ANPA, reunió a 106 escolares, que degustaron un desayuno mediterráneo compuesto por pan, jamón, tomate, aceite de oliva y leche.

La propuesta responde a una preocupación detectada por la dirección del centro: el aumento de niños y niñas que llegan al colegio sin haber realizado la primera comida del día. Desde el colegio advierten de que esta situación puede repercutir tanto en el rendimiento académico como en el comportamiento del alumnado durante la jornada lectiva.

La directora del CEP Riomaior, Carmen Negro, explica que el objetivo es que los escolares entiendan que el desayuno es una parte esencial de su rutina diaria. «Queremos que aprendan que el desayuno es el combustible de nuestro cuerpo y que sin él no pueden comenzar el día. Si no les apetece leche o cereales, tienen muchas más opciones, pero algo tienen que comer», señala.

El centro ya había iniciado el curso pasado una campaña para revisar el concepto de desayuno saludable. Entonces se organizaron un desayuno francés y otro mixto, y la actividad se retomó ahora con una propuesta mediterránea. Además de trabajar los hábitos alimentarios, la jornada sirvió también para abordar normas básicas de comportamiento en la mesa, como la forma correcta de servir, recoger los servicios o colocar vasos y cubiertos.

La organización de la actividad contó con la implicación del ANPA, que colabora tanto en la financiación como en la logística necesaria para preparar, servir y recoger el desayuno. La dirección del colegio considera clave esta colaboración para trasladar también a las familias la importancia de que los menores acudan al centro habiendo comido algo antes de comenzar las clases.

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El alcalde de Vilaboa, César Poza, participó en el desayuno junto al alumnado y conversó con los escolares sobre sus gustos culinarios. Durante su visita, también pudo asistir a un simulacro de primeros auxilios en el que participaron estudiantes de primero a sexto de Primaria, una actividad que permitió comprobar los conocimientos adquiridos por los menores en esta materia.