El Xardín Botánico y la Carballeira de Caldas se suben las redes sociales

Una veintena de prescriptores de contenidos digitales, especializados en turismo, medio ambiente, experiencias y viajes, que acumulan en sus redes más de medio millón de seguidores, fueron invitados por el Concello de Caldas de Reis este fin de semana para conocer el proyecto “Xardín Botánico y Carballeira de Caldas de Reis. Museo Abierto 24/7” y poner en valor ambos espacios naturales.

Divididos en dos grupos, fueron informados sobre la diversidad botánica y las características de los jardines del municipio para exponerles todos los trabajos realizados en los útimos meses tanto en el Botánico como en la Carballeira.

Los prescriptores, relacionados con los contenidos de viajes, de experiencias y de los planes de ocio, participaron activamente en esta visita divulgativa del proyecto, que forma parte de la campaña de divulgación organizada por la concejalía de Cultura de Caldas de Reis, en la que conocieron todos los elementos destacados que conforman el Botánico, como las estatuas y los árboles singulares, su historia general y el resultado y relevancia social, económica, cultural y medio ambiental del jardín caldense.

El sábado asistieron a la visita la bloguera Cristabel de Viaje (@cristabeldeviaje); Mónica Seoane, directora de guías 20xvinte (@20xvinte); Coque Fariña, cocinera y creadora de contenidos de Caldas de Reis (@mi_coqueteria); Eva Abal, responsable del blog «Una idea, un viaje» (@unaideaunviaje); Dani Keral, especialista en edición y creación de contenidos de viaje, responsable del blog «Un Viaje creativo» (@danikeral); María Rodríguez Serantes, responsable de Galicia Máxica (@galiciamaxica); Delio Rivadulla, artista de tatuajes que tiene un estudio en Caldas de Reis (@delio_tattoo); y los blogueros Iván y Carmen, creadores de contenidos de viajes en «Más allá de él barrio» (@masalladelbarrio).

El domingo fue el turno de integrantes de 20xvinte, guías turísticas gratuitas de Galicia (@20xvinte); Fabián, creador de contenido que enseña Galicia en las redes (@wfabianchos); Elida y Rubén, creadores del blog de viajes EnxebreWorld (@enxebreworld); Beatriz Sotelo, una de las creadoras de contenido de viajes y experiencias más popular de Galicia (@petiscosgalegos); Bea, creadora de viajes y experiencias en Galicia en «Bea On Road» (@bea_onroad); y Gabi García, profesor de infantil que con su humor conquistó las redes sociales (@gabiiig8).

Una de las visitas de los prescriptores / FdV

La campaña de comunicación que realiza el Concello de Caldas durará hasta finales de mayo y rematará la próxima semana con el acto de apertura al finalizar los trabajos de mejora, quje se espera que sea el próximo sábado 30 de mayo.

En esa jornada, el Concello tiene preparadas visitas guiadas, charlas informativas, juegos para los más pequeños con una gincana y un concierto de la Banda de Música de Caldas de Reis, todo ello con el fin de que los vecinos descubran la nueva cara del Botánico tras las obras de mejora realizadas en los últimos meses.

“Museo Abierto 24/7” es un proyecto impulsado por el Concello con un presupuesto total de 1.452.000 euros financiado con Fondos NextGeneration EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

El proyecto está basado en el concepto de museo abierto 24/7, accesible las 24 horas del día, y entre los principales hitos destacan la rehabilitación integral del parque, la creación de un Centro de Visitantes-Museo 24/7, la digitalización de la experiencia y un evento nocturno de videomapping en el Paseo dos Plátanos.

Durante las pasadas semanas, se retiraron especies invasoras y se plantaron 74 nuevos robles y ejemplares que estuvieron en el Botánico hace años. También se reformó el Parque dos Choróns, se renovó el mobiliario urbano, como bancos y farolas, y está previsto instalar una nueva estatua dedicada la Francisco Alcarraz, el diseñador del Botánico original en 1884.

Aspecto del Xardín Botánico / FdV

Esta actuación incluye una nueva iluminación ornamental y la experiencia nocturna se va a completar con un espectáculo de videomapping en el Paseo dos Plátanos, en el que la luz, las copas de los árboles y el suelo crearán una atmósfera envolvente.

En el ámbito exterior, se instalarán varios puntos de información con códigos QR para conocer las especies singulares, la historia de este Bien de Interés Cultural y todos los recursos patrimoniales de este espacio emblemático.

En cuanto al Centro de Visitantes-Museo 24/7, los trabajos concluirán a finales de este mes. El centro estará abierto las 24 horas del día y el acceso será automático a través de un código QR.

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El museo ofrecerá una experiencia interpretativa e inmersiva de vanguardia que combina realidad aumentada e inteligencia artificial, y permitirá a vecinos y visitantes descubrir e interpretar la historia, la naturaleza y la memoria viva del Botánico y de la Carballeira de Caldas.