Muere una mujer de 37 años y una niña que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo

Un mujer de 37 años ha muerto en la tarde de este domingo y una niña que llevaba en brazos ha resultado herida en un aparatoso accidente ocurrido sobre las 19.30 horas de este domingo en la carretera PO-308 en Sanxenxo.

Según informa el Concello, un coche se salió de la vía e invadió la acera en la zona de Areas en el momento en el que transitaban por ella varios peatones. Se apunta que el vehículo se llevó por delante a tres de ellos y que podría haber un segundo coche implicado.

Los heridos son atendidos en el mismo lugar del siniestro por los servicios sanitarios y efectivos de Emerxencias de Sanxenxo. Las mismas fuentes señalan que la mujer que finalmente falleció fue atendida durante varios minutos de una parada cardiorrespiratoria pero finalmente no sobrevivió a las lesiones. Se apunta a que era vecina de la ciudad de Pontevedra.

En sus brazos llevaba a una niña, que ha resultado con lesiones en la cabeza, pero "en principio no graves", según el concello.

Una tercera mujer sufrió una crisis de ansiedad, pero no recibió asistencia médica, al menos en el lugar.

Uno de los coches implicados, con la carretera cortada / Concello de Sanxenxo

Ocurrió en la zona de la playa de Areas, a la altura de restaurante A Postiña, y a consecuencia del accidente y el despliegue de medios de emergencia y varias ambulancias, la calzada está ocupada por lo que la carretera ha quedado cortada por completo al tráfico.

Los vehículos que circulaban por la PO-308 han sido desviados por itinerarios alternativos por la Guardia Civil y la Policía Local. La circulación por la zona es intensa en la tarde de este domingo, ya que coincide con el regreso de las playas y de Sanxenxo en plena jornada dominical de mucho calor.

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La Guardia Civil ya investiga las causas y circunstancias del accidente.