El Teatro Principal de Pontevedra cumple dos meses de cierre y se complica su apertura este año

El 20 de marzo pasado se desplomaba en medio de un espectáculo musical parte del falso techo de escayola del anfiteatro en el Teatro Principal, que causó heridas a cinco espectadores. Tras el incidente, que provocó el cierre inmediato del recinto, una revisión estructural detectó un deterioro grave en la escayola original y otros elementos del Teatro, que se atribuyeron a «vicios de construcción» tras su rehabilitación después del incendio en 1980.

Desde entonces, el teatro permanece totalmente cerrado, lo que deja a la ciudad sin una de sus sedes culturales básicas, con el resultado de citas canceladas al no tener todo cabida en el Pazo da Cultura. Se encargó un plan de reparación de emergencia, de unos 250.000 euros que apunta a que será insuficiente ya que a medida que se avanza en esos trabajos se detectan más problemas. El objetivo es poder reabrir el Teatro Principal el próximo otoño, pero la sucesión de anomalías lo complica y no se descarta que siga cerrado todo el año, lo que so significa para la actividad cultural de la ciudad.

Por el momento, ya se ha decidido eliminar toda la estructura antigua y reconstruirla por completo con madera en lugar de escayola puesto que la estructura actual ya no cumple los estándares de seguridad vigentes. La diversas anomalías del edificio se localizan prácticamente cada día. Tras los trabajos de desmontaje del falso techa se verificó el mal estado de varios elementos ocultos hasta ahora, entre ellos la escayola, los largueros de madera, parte de la estructura de apoyo y la instalación eléctrica.

Las catas y las inspecciones confirmaron que algunos puntos de apoyo estaban deteriorados o directamente habían perdido la escayola que debía reforzarlos. Uno de los principales problemas detectados afecta precisamente a ese material, que puede desprenderse de golpe, como ocurrió hace dos meses.

Después se descubrieron deficiencias en los largueros de madera blancos que forman parte del falso techo y que cumplían una función acústica dentro de la sala. Estas piezas ayudan a modular el sonido, mientras la escayola actúa como superficie reflectante. Sin embargo, las pruebas de carga demostraron que su sujeción dependía en algunos casos de una simple punta clavada contra el techo, sin material de apoyo suficiente. Al aplicar fuerza, las piezas se desprendían.

El patio de butacas, despejado y en plenas obras / FdV

A día de hoy, el Teatro Principal se encuentra prácticamente «desnudo», con el patio de butacas despejado de ellas, pero cubierto de andamios y material de obra, con el falso techo eliminado y otras piezas. La escayola ya no volverá al recinto. El Concello aprovechará para su adaptación a la normativa actual de construcción y seguridad.

La obra incluirá además la renovación de la iluminación. Aunque inicialmente estaba previsto conservar el alumbrado existente, al retirar el falso techo las luminarias quedaron colgadas y parte del cableado resultó afectado. La instalación tampoco cumple los estándares actuales, por lo que será sustituida. El Concello prevé aprovechar la actuación para instalar iluminación led, más eficiente desde el punto de vista energético.

La reconstrucción no se hará en escayola, sino en madera ante la dificultad de encontrar artesanos especializados en la ejecución manual de piezas como las originales, que en su día se moldeaban directamente en la obra. La madera, además, permitirá reproducir con mayor precisión el mapeado acústico realizado en el teatro.

Ese estudio acústico ha confirmado incluso una queja histórica de los trabajadores del Principal: una zona entre la tercera y la cuarta fila de la parte izquierda no sonaba correctamente. Se detectó un rebote anómalo del sonido en ese punto. La fabricación de las nuevas piezas fuera del teatro y su posterior montaje con técnicas actuales permitirá ajustar mejor su colocación y recuperar, según espera el Concello, la calidad sonora de la sala.

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Las nuevas actuaciones obligarán previsiblemente a modificar el presupuesto inicial de la obra de emergencia, aunque el Concello todavía no dispone de una cifra cerrada. Tampoco está confirmado si los trabajos afectarán al calendario previsto. La intención municipal aún es finalizar en septiembre para poder retomar la actividad en octubre, pero ese calendario es muy provisional.