Solo siete municipios de la provincia acreditaron puntos para ver el eclipse

La segunda junta de coordinación para la organización del dispositivo de seguridad de cara al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, celebrado a principios de este mes, concluyó que solo siete municipios de la provincia comunicaron formalmente a la Xunta y a la Delegación del Gobierno en Galicia la recomendación de puntos para la observación del eclipse: A Caniza, As Neves, O Porriño, Ponte Caldelas, Salvaterra de Miño y Vilanova de Arousa. Además están en fase de presentación de documentación adicional Silleda y Meis.

La Dirección Xeral de Emergencias ya comunicó a estos ayuntamientos que deben redactar un plan de autoprotección en previsión de incidentes si se superan determinados aforos. Además, deberán solicitar autorización a la Consellería de Medio Rural. Solo los puntos aprobados por los departamentos autorizados de la Xunta de Galicia contarán con dispositivo específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno subrayó que todo el territorio de la provincia de Pontevedra es idóneo para contemplar el eclipse, siempre que tenga una visibilidad sin obstáculos hacia el oeste. El subdelegado incidió en que no es necesario desplazarse, dado que el eclipse se observará al 99% en todo el territorio provincial.