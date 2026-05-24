Sanxenxo premia a sus agentes y a la Guardia Civil en el Día de la Policía Local

La Policía Local de Sanxenxo celebró este domingo el día de su patrona, María Auxiliadora, con un acto presidido por el alcalde, Telmo Martín, en el salón de actos del Auditorio Emilia Pardo Bazán. La jornada comenzó con una misa en el Templo Nuevo para posteriormente seguir con la formación de los agentes antes de la entrada al edificio.

Durante su intervención, Martín destacó que “sodes o rostro da seguridade, a tranquilidade e hospitalidade nas nosas rúas” e incidió en que “a nosa realidade esixe que nos transformemos. Pasamos de atender a una poboación de 18.000 habitantes a máis de 120.000 cos visitantes durante a tempada alta. Esa enorme presión demográfica só se xestiona con éxito grazas a vosa profesionalidade, flexibilidade e entrega”. También destacó el esfuerzo de contar con una Policía Local las 24 horas del día los 365 días de año como “exemplo de compromiso por parte do Concello”.

Asistentes al acto / FdV

El alcalde aplaudió la buena colaboración entre las fuerzas de seguridad. “Facer de Sanxenxo un pobo seguro non é froito da casualidade. É o esforzo e o traballo coordinado entre a Policía Local e Garda Civil. A vosa presenza infunde confianza tanto ao veciño como ao visitante que nos elixe para descansar e desfrutar”, señaló.

El inspector principal jefe de la Policía Local, José Manuel Duarte, destacó la labor del equipo y la sensibilidad del alcalde con la Policía Local. No se olvidó tampoco de los policías locales jubilados, también homenajeados en el acto.

Durante el acto se distinguió con la Medalla al Mérito Policial a Abelardo Martínez, conocido como el “Poli Paco”, “por su dedicación absoluta y divulgación de educación vial a niños y mayores con la que ha llevado el nombre de Sanxenxo por todo el territorio nacional con excelentes resultados y reconocimientos”; a Sonia Romero por “el rigor en la ejecución de las funciones atribuidas, así como por el esfuerzo, constancia, tenacidad, empeño, y por todos los retos que ha superado a lo largo de su trayectoria” y a Luisa Fariña por su empeño “en sacar adelante y con eficacia las responsabilidades atribuidas a este servicio, sobre todo en momentos difíciles, ya pasados, en los que debió dar un paso adelante y asumir el liderazgo del grupo”.

El "Poli Paco" recibe su premio / FdV

También se felicitó públicamente al teniente del puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo, David Marín, porque “bajo su mando, la colaboración institucional ha dejado de ser un protocolo para convertirse en una hermandad operativa, fluida y, ante todo, humana”; al brigada del mismo cuartel, Juan Manuel Fernández Touza, porque su “compromiso merece ser reconocido no solo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen, por ser ejemplo de esa lealtad que no entiende de uniformes distintos” y al guardia Vicente Barreiro por ser “pieza fundamental en el engranaje de seguridad de Sanxenxo, cuya operatividad y humildad han convertido la colaboración entre nuestros cuerpos en una hermandad inquebrantable”.

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También se reconoció la labor de los policías locales jubilados Manuel Ferreiro, Carlos Dacosta, Luis Marcial Rey, Faustino Balea, Celso García, José Juan Suárez, Manuel Fernández Torres y Juan Riveiro.