Sanxenxo licita por 5,4 millones su nuevo mercado cinco años después del concurso para elegir el proyecto

En noviembre de 2020 se resolvió el concurso de ideas para elegir el diseño del futuro mercado de abastos de Sanxenxo, en la Rúa Madrid. El equipo ganador fue el dirigido por Toni Bosch, con sede en Lleida, con "Los lunes al sol", que planteaba un edificio multifuncional acristalado de cinco plantas, una de ellas un sótano para aparcamiento público. La primera planta estará destinada al mercado de abastos, la segunda a dependencias municipales, l dos siguientes a una bilioteca y sala de estudios y la última a un espacio de restauración.

Desde entonces, además de derribar el viejo edificio, con la actividad trasladada a un bajo alquilado en la calle Progreso, se trabajó en el entorno del futuro edificio, con la ejecución, entre otras obras, de un túnel bajo la calle.

Recreación del exterior del futuro mercado / FdV

Ahora , cinco años y medio después de aquel concurso de ideas, el Concello da el paso definitivo para licitar la segunda y última fase de la plaza de abastos, con un presupuesto de 5,4 millones de euros. El plazo de ejecución de la obra se estima en 16 meses e incluye el nuevo edificio y la humanización del entorno. Hoy lunes va al pleno la propuesta de la Alcaldía para la aprobación del proyecto y la delegación para la contratación.

El gobierno local destaca que "con esta nueva infraestructura se busca dinamizar la actividad comercial y social, así como ampliar el núcleo comercial hacía este tramo de la Rúa Madrid".

Habrá unaplaza en el frontal del edificio, sobre el túnel ya ejecutado, que "será la clave para la pacificación y regeneración del espacio urbano de Rúa Madrid desde Rúa Panadeira hasta su encuentro con Rúa Progreso".

Aspecto del parking / FdV

Tras una primera fase en la que soterró el tráfico, a través de un paso inferior en el que ya se contempló espacio para un futuro estacionamiento público con 32 plazas, así como el acceso al mercado y las plantas superiores, el Concello va a sacar a contratación el nuevo edificio de cinco plantas que albergará el mercado de abastos, dependencias municipales, una biblioteca y un aula de estudio y un espacio de restauración.

En concreto, habrá un sótano de 1.447 metros cuadrados, distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas y una planta baja de 494 m2 y un altillo de 324 que acogerá el mercado de abastos. En el primer piso, de 541m2 se ubicarán las dependencias municipales, mientras que en el segundo y tercero (que suman 1.082 m2) se instalarán la biblioteca y la sala de estudios.

Por último, en el bajo cubierta con espacio de terraza, que suman 319 m2 más, se contará con un espacio de restauración.

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Posible aspecto del restaurante con terraza / FdV

Uno de los elementos característicos de la propuesta ganadora del concurso de ideas, “Los Lunes al Sol”, firmada por el arquitecto catalán Tony Bosch, son sus tres fachadas acristaladas. Con el objetivo de que el edificio cumpla con todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior se colocarán 116 paneles fotovoltaicos. De este modo, se instalará un sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas de calor independientes por planta.