La próxima apertura de cinco supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 120 empleos

El sector de la alimentación se revela como uno de los nichos de empleo actuales en Pontevedra y su comarca, asociado a la futura apertura de al menos cinco nuevos supermercados en la ciudad y su entorno, pero con otras opciones. La empresa Cabomar, del Puerto de Marín, busca personal para el sector del congelado y productos del mar, especialmente en el trabajo con cefalópodos, con contratos iniciales de entre seis meses y un año, pero «con posibilidad real de incorporación a plantilla». Frigoríficos Moldes, en Pontevedra, también tiene ofertas de empleo en las redes sociales y la compañía de supermercados Lidl ya busca personal para su próxima tienda en Poio, al borde de la PO-308. Se estima que habría unas treinta contrataciones.

Este es uno de los cinco supermercados que tiene prevista su apertura en las próximas semanas, que sumarían alrededor de un centenar de puestos de trabajo más. Es un sector que ha incrementado su censo de tiendas en pocos antes, al diversificarse la oferta. Mercadona dispone de tres en Pontevedra, pero también de una más reciente en Marín y gestiona el uso de los locales de Correos en la avenida de Lugo para trasladar allí el local de Os Salgueiriños.

Gadis también apuesta por ampliar su red en la ciudad y ya dispone de un amplio bajo en la esquina de Eduardo Pondal y Doce de Novembro, mientras que Dia apuesta por abrir una tienda en pleno corazón urbano, en la calle García Camba, donde antes había una sucursal del BBVA. Planifica otro supermercado en Joaquín Costa. A su vez Vegalsa-Eroski desembarcará este año en el polígono comercial de OVao, en la carretera de Vilagarcía.

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Con respecto al Lidl de San salvador, en Poio, para el que ya se busca personal, además de la propia nave y el aparcamiento anexo, se trabaja en su conexión rodada con la PO-308, que incluye una rotonda ante el supermercado, que contará con más de 2.300 metros cuadrados de superficie, más 115 plazas para aparcar. La cadena alemana supera ya las 40 tiendas en Galicia y además de la de Poio, en febrero anunciaba la sustitución de la ya existente en Sanxenxo.