El PP de Cuntis alerta de una subida del IBI y del Impuesto de Vehículos

El grupo municipal del PP de Cuntis denunció ayer que el gobierno local ha cursado una propuesta, para su debate en pleno, con una subida «desorbitada» del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) cifrada en el 33% y en el 66%, respectivamente. Tras adelantar su rechazo a la medida, los populares indicaron que, en la comisión informativa celebrada esta semana previa al pleno, se conoció la Conta Xeral 2025 y «las medidas que propone el gobierno local para intentar pagar los 1,7 millones de euros que tiene en facturas pendientes. Entre ellas figura el aumento del impuesto de vehículos de 86,33 a 143,88 euros anuales para los de 12 la 16 caballos fiscales que son la mayoría, y el incremento del tipo impositivo del Catastro de Urbana de 0,45 a 0,60 y el de Rústica de 0,35 a 0,40».

El PP local recordó que el alcalde Manuel Campos ya hizo una propuesta de subida fiscal el pasado mes de septiembre, «que afortunadamente fue tumbada por el pleno pero que era mucho más pequeña y moderada, ya que pretende subir el IBI entre un 4,5% y un 10% y la denominada Viñeta entre un 11% y un 14%.»

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