El Pontevedra expresa su "disconformidad" con la clasificación de Primera RFEF

Pasada la 1.00 horas de la madrugada, el Pontevedra CF informaba, a través de un comunicado oficial, que presenta un escrito ante la Federación Española de Fútbol para mostrar su "disconformidad" con la última clasificación publicada en la cuenta oficial del Primera RFEF.

El equipo granate llegó a celebrar sobre el césped de Pasarón su clasificación para el play off de ascenso a Segunda División tras firmar el empate ante el Real Avilés en el tiempo de descuento, pero la Federación Española otorga esa plaza al Real Madrid Castilla, que está empatado a puntos con el Pontevedra.

El problema, sin precedentes en el fútbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y que supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

Tras el partido en Pasarón, donde el Pontevedra logró empatar 2-2 ante el Avilés en el último minuto, se daba por cumplido el objetivo de lograr la quinta plaza y, por tanto, el derecho a luchar por el ascenso. Pero minutos después ya era todo incertidumbre. Comenzaron a llegar comentarios sobre la caída al sexto puesto, fuera de los play off, en beneficio del filial merengue.

Fueron horas de zozobra, con constantes llamadas a la Federación, sin aclaraciones oficiales. Eso sí, en la página web federativa, el Pontevedra aparecía como sexto en a tabla y al filo de la medianoche ya se anunciaba que el cruce por el ascenso situaba al Sabadell contra el Real Madrid Castilla y no contra el Pontevedra. El juez único de competición interpretaba que la norma aplicable era la del reglamento de la RFEF, a favor de los blancos.

La tragedia ya se mascaba en Pasarón. Las redes sociales del club divulgaban unas declaraciones de la presidenta, Lupe Murillo en la Cope en la que se quejaba de la decisión federativa: "No es normal que a final de competición se cambie el criterio" y "la norma es interpretable, no está claramente definida", por lo que insistía en defender la quinta plaza: "Yo creo que estamos quintos, la Federación no nos ha dicho nada".

Noticias relacionadas

Lo cierto es que, al margen de que el equipo no fue capaz de atar en su casa, ante más de 7.000 aficionados, una victoria frente al Avilés que sí le daría la clasificación, el Pontevedra se siente perjudicado por la RFEF, de ahí el escrito de "disconformidad", que probablemente no tenga efectividad real alguna. No se ha indicado si habrá algún tipo de recurso contra la decisión federativa.