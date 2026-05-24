El Pontevedra se despide del playoff

El Pontevedra firma las tablas entre la explosión pletórica de Pasarón y la incertidumbre tras la alegría de qué sucede con el clasificado para el play off. Pontevedra y Real Madrid Castilla, empatados con el Barakaldo, finalizaban ayer la liga regular sin saber cuál sería el equipo que se enfrentará al Sabadell en la primera ronda del playoff de ascenso. Pero horas después la Federación Española de Fútbol ya dejaba claro que no sería el Pontevedra, al quedar en el sexto puesto, que noda acceso a la promoción de ascenso a Segunda División. Lo hace el filial blanco. En la clasificación de su página web los granates quedan en sexta posición, fuera del play off, e incluso anunció los cruces sin el Pontevedra..

La presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, vivió desde el final del partido un torbellino de llamadas a la federación, mientras jugadores y técnicos aguardaban noticias. Lo cierto es que el empate agónico a dos goles, igualando los granates en el último minuto, ya dejaba dudas en la grada. Unos celebraban la supuesta clasificación y otros la presunta eliminación. El problema residía en la confusa normativa federativa para estos casos, con triple empate a puntos entre Pontevedra, Real Madrid Castilla y Barakaldo. Se acude a la diferencia de goles, pero no estaba claro el modo de hacerlo. Al filo de la medianoche se despejó la incógnita en un caso inaudito en el fútbol y que frustró la fiesta granate después de un partido frenético.

Desgranada la última jornada del campeonato, el Pontevedra empató a dos en su partido con el Avilés, con goles de Alain Ribeiro y Álex Comparada en el tramo final. El Real Madrid Castilla también empató su choque en Guadalajara. El Barakaldo, en su partido en casa, en Lasesarre, los baracaldeses también empataron. Con todos esos resultados, los tres equipos acaban empatados a 58 puntos en las 38 jornadas disputadas en todo el campeonato liguero. En ese contexto de triple empate entre los tres implicados, se va a la liguilla particular entre ellos.

Los enfrentamientos entre ambos dejan los siguientes resultados. Pontevedra ganó la ida (0-1) y la vuelta (0-2) al Barakaldo. Con el Madrid Castilla, los pontevedreses perdieron en en Valdebebas (0-1) y empataron a cero en Pasarón. Los encuentros restantes, los resultantes entre madrileños y vascos, se saldaron con un triunfo para cada equipo. Los gualdinegros, en el encuentro de la segunda vuelta, se quedaron con la victoria en tierras vascas

Con esa clasificación de los tres implicados, la tabla quedaría con siete puntos para el Pontevedra, siete puntos para el Real Madrid Castilla y cuatro puntos para el Barakaldo. Por ello, granates y blancos estarían empatados y se iría al siguiente criterio según la normativa de competición. Ahí es donde entró el debate . Por un lado se iría a la diferencia de goles entre los tres equipos para ver cuál se quedaría en el primer lugar. En ese caso, el Pontevedra estaría por delante al tener tres goles a favor y un solo tanto en contra. El segundo equipo del Real Madrid tendría tres goles a favor y dos en contra. Por ello, los granates, al tener mejor diferencia, y amparados en ese reglamento, estarían en playoff.

La otra normativa, la que se aplica, es la que coloca al Real Madrid Castilla entre los cinco clasificados. La liguilla se mantiene y a la hora de valorar los goles anotados y encajados se excluye al equipo que no está empatado. En ese contexto, los pontevedreses tienen cero tantos marcados y uno encajado, es decir, que los madrileños tendrían una diferencia mayor. De esta forma y, de nuevo, apoyado en esa segunda normativa, el cuadro blanco es equipo de playoff.

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Por ello, tras una temporada memorable, el Pontevedra echaya el telón.