Paula Prado erige en Moraña al PPdeG en el "partido del rural"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha defendido este domingo el trabajo diario de alcaldes y alcaldesas que gobiernan en municipios rurales, como es el caso de Moraña, con el popular Sito Gómez al frente. Para la número dos de los populares gallegos, es un “valiente” que “recorre las nueve parroquias” de su municipio y "logra que os vecinos le ofrezca su confianza en las urnas, con el PP como el partido más votado en este municipio". Así, recordó que el PPdeG gobierna en el 60% de los municipios de menos habitantes de Galicia, como Moraña, porque la gente “sabe que somos el partido del rural, el partido que más se parece a los gallegos y gallegas”.

Así lo manifestó durante un almuerzo del PP de Moraña, celebrado en la Carballeira de Santa Xusta, con cerca de 400 asistentes. Un acto que, dijo Prado, “ningún otro partido podría celebrar, porque su balance es de líos internos, conflictividad y corrupción”, frente a la “estabilidad y unión que sí ofrece" el PPdeG. En la cita, en la que ejerció de anfitrión el alcalde Sito Gómez, también participaron el presidente del PP provincial de Pontevedra, Luis López; la secretaria provincial del PP de Pontevedra, Luisa Piñeiro, el responsable del área de Cultura de la Xunta José López Campos.

Prado agradeció el trabajo de los predecesores del PP en Moraña, señalando que el Concello "creció con Luisa Piñeiro, se consolidó con José Cela y sigue ofreciéndole todo a los vecinos y vecinas gracias a Sito, un valiente cogiendo el timón”.

Así, animó a los populares la “intensificar el trabajo” de cara a los próximos retos electorales, para conseguir que los gallegos "depositen la confianza en candidatos como Sito, con política pegada al territorio, con responsabilidad, con buena gestión"

“Queremos seguir siendo la Galicia que gobierna frente a la oposición que confronta y pierde elecciones”, señaló Prado. En este sentido, se refirió a las ultimas noticias de la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y del papel de la izquierda, que lo tiene de “referente moral”, mientras Sánchez “sigue aferrado a toda costa a la Moncloa”.

Fue crítica con los “socios” del BNG, “cómplices del Gobierno más corrupto de la historia de España” y que intenta “engañar a los gallegos diciendo su líder, Ana Pontón, que en las filas nacionalistas no hay ningún condenado por corrupción". En este sentido, recordó casos de condenas a miembros del BNG como ocurrió en Fene o en Melide.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Luis López, agradeció el regreso a este multitudinario almorzar popular del PP de Moraña tras el paréntesis del año pasado, “que era merecido y necesario para tomarse un descanso”, pero advirtió de que, "desde ya hay que comenzar a trabajar a destajo para que Sito Gómez y el PP repitan mayoría absoluta, si se puede con más holgura, para que Moraña permanezca en la senda de inversiones y desarrollo de los últimos años”.

López calificó a Sito Gómez como “el alcalde de la gente” y lo puso como ejemplo del "modo de gestión y de atención a los vecinos que ofrecen los representantes del PP", ya que “escuchan, entienden y atienden a los vecinos por encima de todas las cosas y en eso Sito es un auténtico fenómeno”.

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Finalmente, Sito Gómez destacó el trabajo de los concejales y de todos los militantes del PP de Moraña, “para ayudarme de manera imprescindible de darle a este concello todo lo que merece” y calificó estos tres años en la alcaldía como “los más bonitos de mi vida, ya que, a pesar de las muchas dificultades que tiene mejorar todos los días la vida de los vecinos, me permite estar a vuestro lado y luchar para que Moraña tenga todo lo que merecéis”.