Parque arqueológico
Mejoran el área de arte rupestre de A Caeira
El Concello sustituyó las piezas de madera deterioradas y se eliminó vegetación
El Concello de Poio ha realizado trabajos de mantenimiento en el área arqueológica de A Caeira, con el objetivo de mejorar la conservación del espacio y facilitar su visita. Las actuaciones se centraron en la sustitución de todas las piezas de madera deterioradas de la senda de plataformas que permiten la observación de los petroglifos, así como en la instalación de nuevos bancos de madera para el descanso de las personas visitantes.
Estos trabajos en la zona de arte rupestre responden a una de las demandas formuladas por los vecinos, según asegura el gobierno local. Además, se completó la intervención con la limpieza y desbroce integral del entorno, unos trabajos que se realizan de manera periódica a lo largo de todo el año.
El área arqueológica de A Caeira está formada por un conjunto de ocho rocas con grabados datados en la Edad del Bronce, hace aproximadamente 4.000 años, constituyendo uno de los espacios de arte rupestre más relevantes del municipio.
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