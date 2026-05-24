El centro es hoy el nuevo escenario para la marcha anual contra las celulosas

La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y el colectivo Ulloa Viva celebran hoy la movilización anual contra las fábricas de celulosa, que este año cambia su formato habitual. En lugar de la tradicional marcha hasta la fábrica de Ence, la convocatoria consiste en una manifestación por las calles del centro urbano desde las 12.30 horas. La protesta sale de la Alameda y concluirá en el mismo punto con una «mani-festa», concebida como un acto festivo y reivindicativo.

Desde la APDR, Antón Masa explicó que el cambio de formato responde a una decisión adoptada por la asamblea de socios de la entidad. Entre los motivos señalados figura la voluntad de reforzar este año el rechazo al proyecto de Altri en Palas de Rei, especialmente después de que la Xunta de Galicia acordase archivar el expediente de la iniciativa, si bien la empresa acaba de presentar alegaciones. La asociación considera que la lucha contra Altri y la oposición a la permanencia de Ence en Lourizán «forman parte de una misma reivindicación contra las celulosas, la contaminación de ríos y rías, la pérdida de calidad de vida y el impacto de la expansión del eucalipto en los montes gallegos».

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Los convocantes explicaron que uno de los motivos para trasladar este año la protesta al centro de Pontevedra es la presencia de la sede de Altri en la ciudad, próxima al edificio administrativo de la Xunta de Galicia.