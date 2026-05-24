El BNG pide a Moldes que frene un conflicto laboral en la empresa de basuras

El BNG de Poio preguntará en el próximo pleno al alcalde, Ángel Moldes, por los «incumplimientos de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria con el personal trabajador ante del creciente malestar existente». Se hacen eco los nacionalistas de varias pancartas en el municipio donde se lee: «Lixo en loita, Valoriza culpable, Concello responsable».

La portavoz nacionalista, Marga Caldas, considera «muy preocupante la situación que vive un servicio esencial para el funcionamiento diario del municipio» y reclama al gobierno local “transparencia e implicación para evitar que el conflicto laboral siga escalando y derive en un problema para los vecinos».

Caldas asegura que el BNG quiere conocer de primera mano las reivindicaciones del personal afectado y escuchar sus demandas, toda vez que las «protestas evidencian un clima laboral deteriorado y un evidente malestar con la gestión de la empresa concesionaria, sobre todo aclarando si las condiciones del contrato son las que llevan a un problema laboral».

La formación nacionalista recuerda que «os problemas con la empresa no son nuevos y llevamos tiempo denunciando diferentes polémicas e incumplimientos relacionados con la prestación del servicio». Entre ellos, citan «deficiencias reiteradas en la recogida de residuos y en la limpieza viaria, así como incumplimientos vinculados a la renovación del material y de la maquinaria comprometida en el contrato».

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Caldas advierte de que Poio «está entrando en un escenario muy delicado, ya que al deterioro progresivo del servicio se suma ahora un conflicto laboral que podría derivar en protestas más contundentes o mismo en una huelga. Queremos evitar llegar a esa situación, porque los principales perjudicados serían los vecinos de Poio», subraya.