Dos acusados que huyeron de un control en Caldas de Reis transportando un kilo de cocaína se enfrentan a 7 y 8 de cárcel

Un hombre y una mujer, sorprendidos por la Guardia Civil en Caldas de Reis transportando un kilo de cocaína en un vehículo, se enfrentan a 8 y 7 años de prisión respectivamente, y están citados este jueves a una vista preliminar por estos hechos en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 18 de enero de 2024, cuando los dos acusados circulaban por la carretera N-640 a su paso por Caldas de Reis. Al percatarse de que había un control de la Guardia Civil, el conductor realizó una detención brusca y un cambio de sentido, dándose a la fuga.

Los agentes emprendieron la persecución y localizaron a unos 600 metros el coche estacionado, mientras que sus dos ocupantes iban caminando de forma apresurada por una pista sin salida.

Además de interceptar a los sospechosos, los guardias localizaron un paquete rectangular escondido bajo una tubería de desagüe en el suelo, al final de esa pista. El paquete contenía un kilo de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en casi 35.000 euros.

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Por estos hechos, la Fiscalía pide que el hombre sea condenado a 8 años de cárcel, por un delito contra la salud pública, con la aplicación de la circunstancia agravante de reicindencia (fue condenado con anterioridad por tráfico de drogas); y pide para la mujer 7 años de prisión. Igualmente, reclama que paguen multa de 125.500 euros.