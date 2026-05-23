Suben un 35% las licencias de grandes edificios en Pontevedra con 50 en un año

La recuperación del sector de la construcción, tanto para viviendas nuevas como para las rehabilitaciones, se constata desde hace varios meses, en parte impulsado por los proyectos de pisos públicos de la Xunta y las ayudas a las cooperativas. Después de varios ejercicios de frenazo, la actividad privada también muestra vigor y la prueba son las promociones en marcha en la ciudad, con especial relevancia en la zona de Tafisa, pero también en otros barrios.

Ya hace unos días, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) apuntaba a que 2025 fue un año satisfactorio para el sector, con una tendencia que se mantuvo en el primer trimestre de este año pese a una ligera bajada.

El balance oficial realizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el número de licencias para grandes edificios, básicamente residenciales, pone de manifiesto esta situación al alza. Según sus datos, el pasado año aumentó un 35% el número de permisos urbanísticos municipales para este tipo de inmuebles, al pasar de 37 a 50. De hecho, este medio centenar supone el valor más alto desde 2020, ya que hasta ahora solo se había llegado a 38 licencias en 2023.

Si la situación en la capital es positiva, más aún lo es en Sanxenxo, el otro municipio de la comarca con mayor actividad urbanística e inmobiliaria, con mucha diferencia sobre los demás. En su caso, se pasó de 68 a 90 licencias, un 32% más, y se iguala el récord de 2023.

Aún así, en pleno auge de las promociones inmobiliarias en la ciudad, con operaciones en pleno centro urbano y en los barrios, el Ministerio de Vivienda cerró el balance oficial de 2025 con un total de 767 operaciones de compraventa de vivienda en la ciudad de Pontevedra, un 16% menos que en el ejercicio anterior. Esta caída se dejó notar sobre todo entre los pisos nuevos. De todas las operaciones de compraventa de inmuebles certificadas por el ministerio, solo 76 eran inmuebles sin estrenar. Es decir, apenas uno de cada diez eran viviendas de nueva construcción. El mercado de segunda mano sigue al alza en la ciudad pese a la notable oferta en marcha.

El aumento de precios que experimenta este sector, con cifras similares a las de antes de la burbuja inmobiliaria, está detrás en buena parte de este fenómeno, que también provoca que muchos compradores acudan a otros municipios a adquirir su hogar. Así la venta de pisos fue mejor en territorios como Poio, Marín, Vilaboa, Ponte Caldelas o Barro, así como Cuntis, Moraña e incluso A Lama y Campo Lameiro, donde los precios están más contenidos.

Aún así, el número de licencias en algunos de estos municipios no fueron los mejores de la serie histórica. Así, el IGE señala que en Poio fueron 23 permisos, por debajo de los 27 de 2024, si bien mejor que los 14 de 2023. En Marín, por su parte, el pasado año se cerró con tan solo veinte licencias, la mitad que en 2023 y dos por debajo de las autorizaciones de 2024.

Según el Coatpo, el año 2026 comenzó con algo de caída. Aunque la vivienda nueva recobra protagonismo en la ciudad de Pontevedra y su área de influencia, la rehabilitación cede terreno. En los tres primeros meses de este año se registraron 77 expedientes de obra nueva, frente a los 66 del mismo período del pasado ejercicio. Pasan así del 28 al 40% del total por ciento al 40% actual. Por su parte, los planes de rehabilitación y reforma caen de 167 a 115 , un 31% menos. A inicios del pasado año equivalían al 72% del total, y aunque aún es la actividad mayoritaria en el sector, representa un 60%, según el Coatpo.

Por ello, en el conjunto de todos los expedientes, la ciudad de Pontevedra y su entorno registra un descenso del 17%, con 192 proyectos de dirección de obra nueva y rehabilitación en los tres primeros meses de este año, frente a los 233 del mismo período del 2025. El presidente del Coatpo, Manuel Rañó, destaca que es pronto para hacer balance. «La planificación de los proyectos y las obras más habituales no se concentran en un momento determinado del año, sino que se van desarrollando en periodos no inferiores, en general, a 12-18 meses, hasta que se inicia la construcción».

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A su juicio, «es más interesante ver la tendencia de cada trimestre a medio plazo, ya que existen multitud de circunstancias que pueden afectar al desarrollo de un proyecto». Manuel Rañó confirma que el sector de la construcción en Pontevedra «vive un buen momento» y pone de relieve el incremento de la actividad de la obra nueva, que continuará con las nuevas promociones previstas en la capital pontevedresa a corto y medio plazo.