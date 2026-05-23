El Rías Baixas Film Fest incorpora un séptimo festival, la Mostra de Marín

La Diputación ha aprobado el reparto de 200.000 euros, 30.000 euros más que el pasado año, para la celebración de los festivales audiovisuales en la provincia que se engloban bajo la marca Rías Baixas Film Fest y que en este año incorporan una novedad: la Mostra do Audiovisual e Cinema de Marín, con lo que se llega hasta siete grandes citas. El presidente Luis López destacó que los siete «son festivales comprometidos con el mejor cine internacional y también con el desarrollo del sector audiovisual gallego».

En concreto, el XXIII Festival de Cans recibe 38.000 euros el Play-Doc, el Festival Internacional de Cine e Documental de Tui, 37.000 euros; el Festival Internacional de Cinema de Bueu (FicBueu), 35.000 euros; la 11 Edición del festival de cine de Pontevedra, Novos Cinemas, 31.000; el Curtas Festival do Imaxinario 2026, 26.000 euros, el décimo Galician Freaky Film Fest, 24.000 euros, y el Mac Marín 7.000 euros.

Para beneficiarse de estas aportaciones los festivales debían cumplir una serie de requisitos: desarrollarse en 2026 en la provincia durante cuatro jornadas como mínimo, con cuatro ediciones consecutivas, que proyecten un mínimo de veinte piezas, de las que al menos el 5% sean de títulos de producción cinematográfica o dirección gallegas, y que incluyan en su programación actividades paralelas o formativas y empleen la lengua gallega en su comunicación.

Por otra parte, la Diputación dio luz verde al expediente para contratar el servicio para desarrollar el nuevo programa Xuventude a Máis que, dotado con 120.000 euros, llevará 102 talleres a 46 municipios de la provincia, que ofertarán a la juventud estas propuestas de bienestar, creatividad y conexión con el entorno. «Me siento orgulloso de este programa, porque fue un auténtico éxito y superó nuestras expectativas en esta primera edición», aseguró el presidente provincial Luis López.

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Cada uno de los municipios beneficiarios organizará entre dos y tres talleres dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años, que serán entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 con 20 horas de duración, para grupos de entre 7 y 15 chicos tendrán un coste de cuatro euros para el alumnado y se distribuirán en tres grandes temáticas. En el marco del área de habilidades para el bienestar y el cuidado personal se ofertarán talleres de economía de hogar; seguridad básica para la juventud: primeros auxilios y defensa personal; cocina, nutrición y mitos alimentarios; y salud mental. En lo que respecta a expresión artística y cultura, la Diputación diseñó talleres de DJ, de iniciación a la música tradicional gallega, de edición de vídeo y fotografía, de creación de productos gráficos o de merchandising. Finalmente, en lo que respecta al bloque de conexión y cuidado del entorno, se proponen actividades relacionadas con el senderismo, la orientación e interpretación del patrimonio natural; con la huerta urbana y gestión biológica del suelo; con el reciclaje de muebles y objetos y con el entrenamiento canino.