Premios, literatura y música, primeras actividades en el nuevo auditorio de Marín

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ha elegido el Auditorio de Marín para celebrar uno de sus actos más relevantes a lo largo del año: la Gala de Entrega de los Premios Gran de Area, con los que reconocer los mejores proyectos desenvueltos en las demarcaciones de Vigo, Ourense y Pontevedra. Se celebra hoy y supone "un pistoletazo de salida, pero ya tenemos las próximas fechas cerradas para el centro cultural”, explicó la alcaldesa, María Ramallo. Y es que el Concello ya empieza a establecer la primeras actividades culturales en el recinto. Así, el vernes 29 llega "Mulleres de Palabras", con Arantza Portabales y Mayka Braña

Es la primera de las actividades programadas en el auditorio yserá totalmente abierta al público hasta completar aforo. Será con una de las escritoras de más éxito y que lleva el nombre de Marín por toda España. Arantza Portabales hará una presentación muy especial de su nueva novela, “Asesinato en el molino del cura”, ambientada de nuevo en ese Loeiro inspirado en Loira. Lo hará acompañada de la periodista Susana Pedreira, con un recorrido por su trayectoria literaria, destacando el papel que tiene Marín en ella

El acto, que será a las 20.00 horas y para el que no es preciso inscribirse y es gratuito, contará con lecturas teatralizadas de la actriz marinense Mayka Braña. El evento forma parte del ciclo de la Diputación de Pontevedra, "Mulleres de Palabras", con el que se acerca la literatura hecha por mujeres a distintos puntos de la provincia de Pontevedra con actividades, talleres y tertulias.

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Al día siguiente, el sábado 30 llega el Concerto de Primavera de la Coral Sociocomunitaria y otras agerupaciones. De este modo, laa música coral se estrenará en el nuevo auditorio ese día desde las las 20.30 horas. Junto a la Coral Sociocomunitaria de Marín actuarán la Coral Rosalía de Castro, de Vilagarcía de Arousa, y la Coral Polifónica Marusía, de Bueu. De nuevo, la entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo.