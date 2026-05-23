Premios Gran de Area en Marín a la «arquitectura comprometida con lo local»

Doce obras, doce galardones. Las delegaciones de Pontevedra, Ourense y Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia (Coag) celebraron este sábado la gala de entrega de los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2025 en el nuevo Auditorio de Marín, en una cita organizado en colaboración con el Concello y que ha servido para el estreno del nuevo centro cultural, tras su inauguración oficial hace unos días,

Estas distinciones, que fueron falladas en el mes de diciembre, son un reconocimiento a la labor conjunta de todos los agentes que intervienen en el proceso de gestación y construcción de una obra de arquitectura de calidad desarrollada en las demarcaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo. El objeto del certamen es destacar el valor de la obra arquitectónica, una «pequeña pero importante aportación a la arquitectura, a la creación y a la puesta en valor del entorno». Se premiaron 12 obras, cuatro ubicadas en cada una de las tres demarcaciones colegiales, de Taboadela, Carballeda de Avia, Portonovo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Lalín, Bueu y Oia.

Son cuatro galardones por área. En la demarcación de Pontevedra, los proyectos distinguidos fueron el Mirador da Peixeira y la subida al Campo de San Roque, en Portonovo (Sanxenxo), una intervención de Gabriel Alarcón Sabarís, Luciano González Domínguez y Miguel Estévez Gómez para coser la relación entre el mar y la tierra; el pabellón de eventos del Pazo da Toxeiriña, en Moraña, ejecutado por Mauro Lomba Martínez con una estructura ligera de madera; el Centro Integral de Salud (CIS) de la comarca de Deza-Lalín, una obra de arquitectura pública concebida por Juan Ramón Iglesias Babío e Iván López Veiga; y los trabajos de conservación del Museo Massó de Bueu, desarrollados por Alberto Redondo Porto, José Martín Valladares Durán y Marcial Rodríguez Rodríguez bajo criterios de preservación del patrimonio industrial.

Por su parte, el área de Vigo sumó a la lista de galardonados la obra nueva y rehabilitación residencial en la calle Marqués de Valladares, un diálogo entre memoria y contemporaneidad diseñado por Jesús Irisarri Castro y Guadalupe Piñera Manso; una vivienda unifamiliar aislada en Vilasobroso (Mondariz), a cargo de Francisco Javier Vázquez Fernández y Perfecto Cendón Domínguez; la meticulosa restauración de la vivienda particular del histórico arquitecto Xosé Bar Boo en Vigo, ejecutada por Pablo Menéndez Paz; y la ordenación del recinto monacal y encuentro costero del Real Mosteiro de Oia, desarrollada por la firma Rodriguez+Pintos Arquitectos y Santiago Pintos Pena para reinterpretar este ecosistema patrimonial.

Finalmente, en la demarcación de Ourense, los premios recayeron en el Alpendre Reitural Santiago de Rábeda, en Taboadela, obra de Candelaria Cecilia López Muiños y Juan José Otero Vázquez, que recupera la pequeña edificación agrícola popular mediante el uso de madera de pino local; la reconstrucción de una edificación para alojamiento público temporal en Carballeda de Avia, diseñada por Pablo López Prol como respuesta a la escasez de vivienda dentro del programa de Aldeas Modelo; la rehabilitación y ampliación de un edificio residencial en la calle Progreso de la ciudad de Ourense, a cargo de Manuel Jorreto Díaz; y la compleja restauración de la fachada oeste de la Catedral de Ourense, firmada por María Sonia López Calvo y Manuel Seoane Feijóo, que ha permitido rescatar el conjunto escultórico del siglo XIII vinculado al taller del Maestro Mateo.

La gala contó con la asistencia de cerca de 300 personas, entre premiados y colegiados, además de las juntas directivas del CoagPontevedra, Ourense y Vigo, representadas por sus presidentes, Anselmo Villanueva, Emma Noriega y Manuel Martínez Carazo. Además del presidente pontevedrés, intervinieron el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya; la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; y la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

Anselmo Villanueva, agradeció al Concello la acogida de estos premios, en un auditorio nuevo, «abierto hace apenas unos días, en un edificio público que nace de la colaboración entre administraciones y que nos recuerda que, cuando las instituciones cooperan, la arquitectura llega más lejos y llega mejor». Seguidamente, dio la enhorabuena a todas y todos los premiados, brindando por el oficio, la inteligencia compartida, el trabajo bien hecho y ponerla arquitectura.

«Los Premios Gran de Area no distinguen un simple éxito individual, sino una aportación a la arquitectura», explicó, para añadir que «la arquitectura gallega de hoy no vive en un único registro ni en una sola escala, vive allí donde hace falta mejorar la vida en común», añadió.

Anselmo Villanueva también destacó un concepto muy importante: «Ninguna obra nace de una sola mano, ya que la arquitectura es un oficio coral. Detrás de cada proyecto hay arquitectas y arquitectos, pero también promotores que apuestan por la calidad, aparejadores, ingenierías, constructoras, oficios, artesanos, administración y, tantas veces, personas que sostienen el proceso entero con paciencia, con criterio y con confianza. Cada una de ellas acerca su grano de arena. Y hacerlo visible es también hacer justicia a lo que realmente significa construir», incidió.

Sobre el debate público actual de la vivienda, Villanueva manifestó que la respuesta no es solo cuantitativa, también hay que hacer y decidir mejor y para eso aseguró que es precisa la arquitectura. «La realidad gallega es compleja. Sabemos que hay demanda de vivienda, pero también desequilibrios territoriales; sabemos que hay necesidad de agilidad, pero también de garantías; sabemos que hay innovación y noticias técnicas, pero también patrimonio que proteger e identidad que no se puede banalizar; sabemos qué Galicia envejece, que hay villas y núcleos rurales que precisan nuevas oportunidades y que el derecho a habitar dignamente no se resuelve con inercia ni con improvisación», señaló.

En su intervención, Luciano Alfaya destacó que estos premios no solo son un reconocimiento a la calidad de las obras, sino también a la cercanía del arquitecto con la sociedad y con una forma de construir más sostenible y pegada a la realidad, y siempre, día a día, con un mayor compromiso con el círculo local, aprovechando las materias primas de cercanías con el fin de fortalecer el ecosistema industrial gallego. «Mantenemos un compromiso con el lugar en el que trabajamos, que es donde nos sentimos cómodos como arquitectos, resaltando siempre el valor de la arquitectura comprometida con el local», argumentó.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacó que el nuevo auditorio «se convierte en un nuevo hogar cultural», coin la gala de este sábado como el «primer evento» que alberga el escenario después de su inauguración. Dio la enhorabuena a todos los implicados en los proyectos premiados, todos ellos son trabajos «cuidados en cada detalle, pensados y adaptados a sus contornos. Todos estos grados de arena forman un conjunto espectacular, que habla de una Galicia hermosa, de una Galicia moderna, de una Galicia identitaria y, sobre todo, de una arquitectura de un nivel excelente», manifestó la alcaldesa.

La gala también contó con la asistencia de la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia; el concejal de Urbanismo de Lalín, Pablo Areán; el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva; el edil de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola; y otros representantes de la corporación municipal de Marín.

El arquitecto pontevedrés Mauro Lomba, al recibir su premio / FdV

Otros asistentes institucionales destacados fueron el Capitán de Fragata Juan Abal Rodriguez, secretario OAD de la Escuela Naval Militar de Marín; el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Miguel Abelleira; el arquitecto y vicepresidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Celestino García Braña; la directora del Museo Massó de Bueu, Covadonga López de Prado; representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra; la delegada en Galicia de Hispania Nostra, María Luisa García Gil, la presidenta de la Asociación de Artesáns de Ourense (ADAO), Olga Santos; representantes del Consello Galego da Arquitectura Técnica; el presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Ourense, Darío López; representante del Consello Galego da Avogacía y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia; el ebanista Joel Martínez Acuña, Premio Nacional de Carpintería; el presidente del Patronato de la Fundación Bretal/Mosteiro de Oia, Xoán Martínez: y el presidente de la Asociación Museo do Mar de Marín, José Antonio Pérez; entre otros.

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Además, la gala tuvo una sorpresa artística, la actuación del Ballet de Galicia, que ofreció dos piezas de baile.. El Ballet de Galicia es una destacada escuela y compañía de danza con sede en Marín, dirigida por el bailarín y coreógrafo Diego Landín. Es reconocida por su formación profesional y su labor integradora e inclusiva en el mundo de la danza, con diversos premios y reconocimientos en su palmarés. El trío 'Thrid space' del Ballet de Galicia, compuesto por Daniela Gago, Victoria Oltra y Julieta Borré, consiguió situarse entre los mejores del mundo en la final del Youth Grand Prix, considerado el Mundial de danza que se celebró este mes de mayo en Houston.