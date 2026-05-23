Fútbol
Pontevedra quiere el playoff
Las calles de A Boa Vila, teñidas de granate, viven por y para que el club de su ciudad haga el sueño realidad
El Pontevedra no quiere acabar su temporada esta tarde y la ciudad es la primera en estar segura de que así será. El conjunto dirigido por Rubén Domínguez tiene en su mano la clasificación al playoff de ascenso y depende de sí mismo para conseguirlo. El granatismo, llamado a llenar Pasarón, va a cumplir su parte del trato y se espera un ambiente de gala, visible con las 3.147 entradas despachadas hasta ayer, para una cita de la trascendencia y posible premio como la de hoy. Las últimas horas hasta que eche a rodar el balón a la orilla del Lérez, como no podía ser de otra forma, están marcadas por unas calles pontevedresas que respiran fútbol y están vestidas de un granate atemporal. Los más jóvenes rotulan las graníticas callejuelas con el nombre de Álex González o Yelko Pino a su espalda. Los más veteranos recuerdan a Charles, Igor o Yuri en sus gastadas casacas.
El centro histórico, desde primera hora de la tarde, está conquistado por la marea granate que se conjura con bufanda al cuello y cerveza en mano para el posible éxito. Más de nueve años hace que la hinchada local invadió el césped de Pasarón tras ganar al Arandina en 2017 y todos los adeptos esperan que hoy se sume una historia similar al imaginario colectivo.
En la plaza de la Verdura, el epicentro del ambiente festivo, se amontonan la ilusión y expectación de los hinchas de formas muy diferentes. Los optimistas intentan convencer a los cautos, que no ceden lo más mínimo para evitar la sobreexcitación. Algunos nerviosos prefieren evadirse y no pensar en el choque. Otros tantos no durmieron esta noche pensando en que el ánimo de su mes depende de lo que pase a las 18.30 horas en la casa del granatismo. El pensamiento común a todos ellos es que son muy conscientes, como han sido toda la temporada, de que juegan un papel crucial en el resultado de su club y prometen dar todo lo que cabe en ellos para que el Pontevedra se clasifique a los playoffs de ascenso a Segunda División.
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