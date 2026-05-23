Pontevedra quiere el playoff

El Pontevedra no quiere acabar su temporada esta tarde y la ciudad es la primera en estar segura de que así será. El conjunto dirigido por Rubén Domínguez tiene en su mano la clasificación al playoff de ascenso y depende de sí mismo para conseguirlo. El granatismo, llamado a llenar Pasarón, va a cumplir su parte del trato y se espera un ambiente de gala, visible con las 3.147 entradas despachadas hasta ayer, para una cita de la trascendencia y posible premio como la de hoy. Las últimas horas hasta que eche a rodar el balón a la orilla del Lérez, como no podía ser de otra forma, están marcadas por unas calles pontevedresas que respiran fútbol y están vestidas de un granate atemporal. Los más jóvenes rotulan las graníticas callejuelas con el nombre de Álex González o Yelko Pino a su espalda. Los más veteranos recuerdan a Charles, Igor o Yuri en sus gastadas casacas.

El centro histórico, desde primera hora de la tarde, está conquistado por la marea granate que se conjura con bufanda al cuello y cerveza en mano para el posible éxito. Más de nueve años hace que la hinchada local invadió el césped de Pasarón tras ganar al Arandina en 2017 y todos los adeptos esperan que hoy se sume una historia similar al imaginario colectivo.

Noticias relacionadas

En la plaza de la Verdura, el epicentro del ambiente festivo, se amontonan la ilusión y expectación de los hinchas de formas muy diferentes. Los optimistas intentan convencer a los cautos, que no ceden lo más mínimo para evitar la sobreexcitación. Algunos nerviosos prefieren evadirse y no pensar en el choque. Otros tantos no durmieron esta noche pensando en que el ánimo de su mes depende de lo que pase a las 18.30 horas en la casa del granatismo. El pensamiento común a todos ellos es que son muy conscientes, como han sido toda la temporada, de que juegan un papel crucial en el resultado de su club y prometen dar todo lo que cabe en ellos para que el Pontevedra se clasifique a los playoffs de ascenso a Segunda División.