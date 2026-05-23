Pontevedra movilizará a 1.494 alumnos en cuatro sedes para la PAU

El campus ultima los preparativos para recibir a los 1.494 alumnos que se enfrentarán a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una cita decisiva que este año se desarrollará entre el 2 y el 4 de junio. Los exámenes comenzarán el martes de la próxima semana a las 9 horas con la presentación oficial del alumnado, dando paso a las 10 al primer gran reto con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, seguido a las 12:00 por Historia de España o Historia de la Filosofía. Las jornadas se extenderán en turnos de mañana y tarde, abriendo los días posteriores a las 9:30 horas con las lenguas extranjeras y la Lingua Galega, respectivamente, y cerrando las tardes con las materias específicas de modalidad.

La Facultade de Comunicación asumirá el mayor peso logístico al albergar a 418 estudiantes en sus aulas, mientras que en Ciencias da Educación e do Deporte se examinarán otros 450 y 495 en Enxeñaría Forestal. La CIUG habilitará la APAPU Río Lérez para la evaluación de 119 alumnos, completando el despliegue especial en las instalaciones del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE, donde realizarán sus pruebas 12 estudiantes que requieren adaptaciones específicas.