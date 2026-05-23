Pontevedra convoca la puja de más de 220 puestos festivos de La Peregrina con tasas entre 95 y 10.600 euros

El Concello de Pontevedra ya tiene en marcha todo el proceso para la celebración de sus fiestas del verano. A falta de conocer la oferta musical de los conciertos de la plaza de España y AFerrería, ya está en marcha el proceso de contratación de labores como el montaje de los escenarios, las tiradas de fuegos artificiales o el suministro eléctrico. Pero este año se añade un concurso más, que no se celebraba desde 2022.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la convocatoria de las autorizaciones en régimen de concurrencia o licitación pública para la ocupación del dominio público municipal los puestos en las fiestas de A Peregrina y Santiaguiño. Las autorizaciones serán efectivas este año y 2029 El procedimiento para otorgar las concesiones es la concurrencia o licitación pública en forma de puja al alza. Se trata de un sorteo que suele acarrear notable polémica ante las quejas de los feriantes por los precios y condiciones que impone el Concello.

El último de estos sorteos se llevó a cabo en 2022, con vigencia hasta 2025 y este año se sacan a concurso 224 puestos para la semana grande del verano, en agosto próximo, que se instalarán en Reina Victoria, Alameda, Montero Ríos y Las Palmeras, como suele ser habitual. De esos más de 220 espacios, al menos una treintena son para atracciones infantiles o de adultos, y otra veintena corresponde a bares, mesones, churrerías e instalaciones similares.

El proceso establece una puja con tasas ya prefijadas, y se adjudicará cada puesto a aquellos que presenten las propuestas económicas más altas. Así, los puestos con tasas más bajas son los de artesanía de Las Palmetas, a razón de 95 euros por año, más una cuota de luz y electricidad de 35 euros más. Pero la cuota más alta es de 10,660 euros para la pista de coches de choque, más 375 de luz. Hay mesones que se cotizan a 5.175 euros por ejercicio, mientras que el bingo deberá pagar al menos 8.290 euros y las tómbolas otros 6.885. La noria se sitúa en los 5.720 euros.

El proceso incluye también la adjudicación de otros cien puestos para las fiestas de Santiaguiño do Burgo, en torno al 25 de julio. En este caso, las cuotas son mucho menores, tanto por la ubicación, en el recinto ferial y no en el centro, y por tener menos días de duración. Las tasas oscilan entre los 1.040 euros y los 45, con algunos de 690 o 405, por ejemplo.

El concurso detalla que el objetivo es «regular el procedimiento, adjudicación y el contenido de las autorizaciones para la ocupación del dominio público municipal mediante puestos destinados a las instalaciones de atracciones de feria, casetas, barracas y demás instalaciones propias de las fiestas durante las fiestas de la Virgen Peregrina y Santiaguiño durante los años 2026-2029, mediante procedimiento de concurrencia o licitación pública y forma de subasta pública al alza»

Se establece un único criterio de selección, que es la tasa o canon más alto que oferten las personas licitadoras por año y puesto para ser beneficiarias de las autorizaciones de los puestos. En caso de empate, se resolverá mediante sorteo.

Se añade que «las autorizaciones que se otorguen al amparo de este pliego se otorgarán por un plazo de dos años prorrogables por años hasta un máximo de dos más, con un máximo total de cuatro años, y, dentro de estos, desde el día anterior a las fechas concretas de celebración de las fiestas y hasta que finalicen»

Dentro de cada periodo de duración de las autorizaciones, los horarios durante el cual se pueden emplear los puestos para destinarlos las actividades autorizadas con destino al público son los siguientes: de lunes a jueves, que no coincidan en festivo o víspera de festivo: desde las 16.00 horas hasta alas 2.00 del día siguiente: los viernes, sábados, domingos, festivos y víspera de festivos, desde las 12.00 hasta las 14.30 horas y desde las 16.00 hasta alas 3.00 del día siguiente.

El montaje de las instalaciones y puestos deberá realizarse durante los tres días anteriores al inicio de la duración de las autorizaciones para cada período de las fiestas y se especifica que «en el caso de atracciones itinerantes de feria e instalaciones portátiles o desmontables deberá aportarse de forma adecuada toda la documentación, así como cumplir en todo momento todos los requisitos y condiciones que exige la normativa aplicable para garantizar la seguridad de las personas usuarias, del público asistente, de las personas trabajadoras, de las personas técnicas y de otras terceras personas, así como la convivencia vecinal, la integridad de los espacios públicos y la protección de los bienes y del medio ambiente, tanto durante su funcionamiento como cuando se encuentran en reposo».

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Además, es obligatorio que las atracciones y puesto de las personas autorizadas deberán someterse a la inspección, supervisión, comprobación y control pertinentes para garantizar las condiciones de seguridad, una labor que Pontevedra puso en marcha hace años y al que después se sumaron muchos otros municipios de la provincia.