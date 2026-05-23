Un playoff en vilo

El Pontevedra mantiene la tensión pasado el final del encuentro. El triple empate con el Real Madrid Castilla y el Barakaldo no deja claro quién es es el quinto equipo clasificado, y con ello, qué equipo disputará los playoffs de ascenso frente al Sabadell la próxima semana.

La Federación Española de Fútbol no ha aclarado si es el Pontevedra el que logra el quinto puesto, que da acceso a la promoción de ascenso a Segunda División, o es el filial blanco. En la clasificación de su página web los granates quedan en sexta posición, fuera del play off, pero todo apunta a que hasta el lunes, como muy pronto, no se resolverá la incógnita.

La presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, vive desde el final del partido un torbellino de llamadas a la federación, mientras jugadores y técnicos aguardaban noticias. Lo cierto es que el empate agónico a dos goles, empatando los granates en el último minuto, ya dejaba dudas en la grada. Unos celebraban la supuesta clasificación y otros la presunta eliminación.

El porblema reside en la confusa normativa federativa para estos casos, con triple empate a puntos entre Pontevedra, Real Madrid Castilla y Barakaldo. Se acude a la diferencia de goles, pero no está claro el modo de hacerlo. Se espera que el lunes se arroje luz sobre un caso inaudito en el fútbol y que aplaza la posible fiesta granate después de un partido frenético.

No pudo tener peor comienzo el encuentro para los intereses del Pontevedra. Primer disparo avilesino y gol asturiano a los dos minutos de partido. Un centro lateral de Berto Cayarga lo despejó Alain Ribeiro, con la fortuna blanquiazul de que Bautista completó la jugada con una volea para firmar el 0-1 provisional, que frustraba los intereses locales y dejaba a los visitantes en Primera Federación.

El planteamiento de Lolo Escobar, con el triunfo en la mano, se basó en cortar todo ataque pontevedrés con despejes largos y hacer que pasasen los minutos sin que hubiera juego efectivo. Lo llevaron a la perfección ante un equipo de Rubén Domínguez superado por la situación.

Más de 45 minutos, incluido el extenso descuento, en los que la única ocasión llegó, precisamente, de las botas de Bautista, con un golpeo desde el balcón del área que se estrelló en el travesaño. El Pontevedra, en el último tercio, era incapaz de crear peligro, ni con balones filtrados al espacio ni con acciones de centro y remate. Ni el cambio de perfil de los carrileros, pasando Gil a la izquierda y Vidorreta a la derecha, surtía efecto. Se desesperaban los granates, que abandonaron el césped al descanso fuera de los puestos de playoff de ascenso, ante el momentáneo triunfo de la Ponferradina y el empate del Barakaldo.

El comienzo de la segunda parte tuvo el mismo impacto que el de la primera. Reinicio del choque y gol blanquiazul. 0-2 y el ánimo general de Pasarón se mantenía, a pesar del chaparrón. Nada salía al Pontevedra; todo se nublaba en el último tercio. Ni con centros laterales ni con juego directo: nada salía a los locales. Casi sin ocasiones hasta la recta final, a excepción de un tímido disparo de Luisao en los compases finales, el partido agonizaba y solo un milagro en el descuento haría que el Pontevedra asaltara la plaza de playoff.

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A juzgar por el titular de esta crónica, se dio. Primero, un centro de Diego Gómez que Alain Ribeiro envió al fondo de las mallas para abrir la locura en Pasarón. Tras dos tanganas, una expulsión directa, una expulsión anulada y un tiempo de descuento incierto en el que nadie sabía cuánto restaba, Álex Comparada aprovechó un rechace de Álvaro Fernández para poner el empate y meter a su equipo en el playoff de ascenso a Segunda División nueve años después.