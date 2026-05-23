Participación de récord en el Maratón de Fátima con cerca de 370 inscritos

El tradicional maratón de Fátima, organizado por el Concello de Poio con la colaboración de la Asociación de Veciños de Campelo, se disputa este domingo con una participación de récord: 368 personas inscritas. La recogida de dorsales y chips será el mismo día de la prueba, entre las 9.00 y las 9.50 horas en la Praza da Granxa, que es el punto de salida de la carrera.

La prueba absoluta comenzará a las 10.00 horas, recorrerá en una distancia de 7,5 kilómetros. Tras ella se desarrollarán las carreras de las categorías inferiores, con diferentes distancias adaptadas a las edades participantes. La categoría Xouba recorrerá 3 kilómetros y saldrá a las 11.15 horas; la categoría Xurel realizará un recorrido de 800 metros a las 11.25 horas; Ollomol disputará una carrera de 400 metros a las 11.40 horas; mientras que las categorías chupete y biberón completarán distancias de 200 y 100 metros, respectivamente, a partir de las 11.55 horas.