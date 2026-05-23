A Parda se llena de flores e hinchables para apoyar al comercio de proximidad

El barrio de A Parda vivió este sábado una jornada festiva pensada para de vida y color sus calles. Se trata de «A primavera no barrio da Parda», una iniciativa organizada por el Concello en colaboración la Asociación de Profesionais e Pequenas Empresas de A Parda pensada para dinamizar el espacio público y visibilizar el comercio de proximidad mediante una programación gratuita y familiar.

La agenda se pensó especialmente para los más pequeños. La Praza da Cita acogió hinchables, mientras que el Centro Leste fue escenario de talleres florales que se desarrollaron en colaboración con la nueva Floristería Nina.

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La gran novedad fue la primera Fiesta Holi del barrio, en la plaza del Pintor Laxeiro, a la que la organización animó a los más pequeños a ir «preparados para mancharse y pasárselo bien». La cita, que contó con el apoyo de la Asociación Pedra do Lagarto, coincidió un fin de semana de intensa actividad en Pontevedra junto al Plant Fest de la Alameda.