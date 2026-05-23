Red viaria
Las obras de mejora de la carretera provincial de Xeve se extenderán hasta el cruce con la PO-224
Pontevedra
El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, supervisaron ayer en Xeve las obras en la carretera provincial EP-0018 Xeve-Amil-A Espedregueira, que une la ciudad de Pontevedra con Moraña. La actuación afecta un tramo de 200 metros a la altura de Xeve, con objeto de mejorar la seguridad vial y el drenaje longitudinal de la vía. Ya se elabora un proyecto para ampliar la actuación desde el punto en el que rematarán las actuales obras hasta el entronque con la carretera autonómica PO-224.
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- De los vídeos de Instagram al timbre de ayuda: así se distingue el nuevo gimnasio de Poio
- Dos años de prisión por agresión sexual a cuatro menores en Pontevedra durante un concierto de la Peregrina 2024
- «Este Camino es el recuerdo de mi hija»: una foto antes de seguir caminando por la vida
- Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera