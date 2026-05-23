Las obras de mejora de la carretera provincial de Xeve se extenderán hasta el cruce con la PO-224

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, supervisaron ayer en Xeve las obras en la carretera provincial EP-0018 Xeve-Amil-A Espedregueira, que une la ciudad de Pontevedra con Moraña. La actuación afecta un tramo de 200 metros a la altura de Xeve, con objeto de mejorar la seguridad vial y el drenaje longitudinal de la vía. Ya se elabora un proyecto para ampliar la actuación desde el punto en el que rematarán las actuales obras hasta el entronque con la carretera autonómica PO-224.