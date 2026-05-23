Detenido por golpear en la cabeza a su pareja en plena calle en Pontevedra
Ocurrió de madrugada y la mujer sangraba por la cara
N. D.
La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género por golpear en la cabeza a su pareja en plena calle en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado día 16 a las cinco de la mañana, según ha informado el Concello este sábado.
Las mismas fuentes indican que la intervención policial fue la petición del servicio de emergencias 112 que advirtió de que una mujer llamó para alertar de que había sido agredida por su pareja y que estaba sangrando por la cara.
Durante la llamada, el operador escuchaba a un varón gritando de fondo.
En el lugar de los hechos, los agentes se encontraron con la pareja discutiendo y pudieron comprobar que la mujer presentaba heridas en la cara. La víctima manifestó que su pareja la había agarrado por la cabeza y la hirió en la cara al golpearla contra un portal, además de insultarla.
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