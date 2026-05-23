Poio
Sin comidas en las calles pero gran ambiente medieval en el Día de Colón en Combarro
Poio completa las celebraciones para defender el origen gallego del almirante
N. D.
Después del desembarco del viernes en la Praza da Chousa de Cristóbal Colón y su nao Santa María, Combarro completa este sábado una nueva edición del Día de Colón, una recreación medieval que defiende el origen gallego, en concreto en Poio, del almirante.
En esta jornada, pese a que se estableció un plazo de inscripción, no se organizaron comidas en las calles, pero sí se ha registrado un gran ambiente en la localidad, con una gran variedad de actividades y muchos vecinos y visitantes ataviados de época.
Así, se han organizado talleres demostrativos de canteros, cesteras, palilleras y rederas, además de clases de esgrima medieval y mercado artesanal y exhibiciones y talleres de tiro con arco. A lo largo de toda la jornada, diferentes grupos y artistas recorren las calles con música y animación, entre ellos Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteiras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos.
También hay bailes medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante con Moura Teatro. La Festa dos Meninos y la Justa Medieval sonotras de las actividades organizadas.
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