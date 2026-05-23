Sin comidas en las calles pero gran ambiente medieval en el Día de Colón en Combarro

Después del desembarco del viernes en la Praza da Chousa de Cristóbal Colón y su nao Santa María, Combarro completa este sábado una nueva edición del Día de Colón, una recreación medieval que defiende el origen gallego, en concreto en Poio, del almirante.

Una de las animaciones musicales / Rafa Vázquez

En esta jornada, pese a que se estableció un plazo de inscripción, no se organizaron comidas en las calles, pero sí se ha registrado un gran ambiente en la localidad, con una gran variedad de actividades y muchos vecinos y visitantes ataviados de época.

Muchos acuden ataviados de época / Rafa Vázquez

Así, se han organizado talleres demostrativos de canteros, cesteras, palilleras y rederas, además de clases de esgrima medieval y mercado artesanal y exhibiciones y talleres de tiro con arco. A lo largo de toda la jornada, diferentes grupos y artistas recorren las calles con música y animación, entre ellos Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteiras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos.

Noticias relacionadas

Hay oficios tradicionales / Rafa Vázquez

También hay bailes medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante con Moura Teatro. La Festa dos Meninos y la Justa Medieval sonotras de las actividades organizadas.