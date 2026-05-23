Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta CeltaSalud Mental50 años Corner HutPesca ilegalStellantisPisos turísticos en Vigo
instagramlinkedin

Poio

Sin comidas en las calles pero gran ambiente medieval en el Día de Colón en Combarro

Poio completa las celebraciones para defender el origen gallego del almirante

Algunos de los asistentes

Algunos de los asistentes / Rafa Vázquez

N. D.

Poio

Después del desembarco del viernes en la Praza da Chousa de Cristóbal Colón y su nao Santa María, Combarro completa este sábado una nueva edición del Día de Colón, una recreación medieval que defiende el origen gallego, en concreto en Poio, del almirante.

Una de las animaciones musicales

Una de las animaciones musicales / Rafa Vázquez

En esta jornada, pese a que se estableció un plazo de inscripción, no se organizaron comidas en las calles, pero sí se ha registrado un gran ambiente en la localidad, con una gran variedad de actividades y muchos vecinos y visitantes ataviados de época.

Muchos acuden ataviados de época

Muchos acuden ataviados de época / Rafa Vázquez

Así, se han organizado talleres demostrativos de canteros, cesteras, palilleras y rederas, además de clases de esgrima medieval y mercado artesanal y exhibiciones y talleres de tiro con arco. A lo largo de toda la jornada, diferentes grupos y artistas recorren las calles con música y animación, entre ellos Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteiras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos.

Noticias relacionadas

Hay oficios tradicionales

Hay oficios tradicionales / Rafa Vázquez

También hay bailes medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante con Moura Teatro. La Festa dos Meninos y la Justa Medieval sonotras de las actividades organizadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents