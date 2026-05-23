Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ZapateroPresupuesto SergasStellantisStellantisDía de las Fuerzas ArmadasProtocolo polvo nocivoFichaje Celta
instagramlinkedin

Diputacion

La comarca será el epicentro de la nueva edición del programa de rutas +Bosques

El Pazo de Lourizán, la isla de Tambo, el parque da Barosa, Campo Lameiro o el río Lérez, entre los recorridos para los que se abren ya las inscripciones

Una visita al jardín botánico del Pazo de Lourizán.

Una visita al jardín botánico del Pazo de Lourizán. / Gustavo Santos

R. P.

R. P.

Pontevedra

La Diputación abre el miércoles el plazo para inscribirse en los primeros recorridos del programa +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y permitirá a las personas participantes disfrutar de las ventajas de los baños de bosques. Así lo anunció ayer el presidente provincial, Luis López, que dio a conocer los detalles de esta nueva edición, que tiene a la comarca como epicentro entre junio y septiembre por rutas en los espacios naturales de Barosa (Barro), Carboeiro (Silleda), isla de Tambo (Poio), Pazo de Lourizán (Pontevedra), Maneses (Campo Lameiro), río Lérez (Pontevedra) y Fervenzas de Parafita y Raxoi (Valga) Las personas interesadas en participar en las primeras actividades, que serán en junio, podrán inscribirse a partir de las 9.00 horas del próximo miércoles a través de un formulario que se habilitará en la web de la Diputación.

+Bosques llegará a siete espacios de la costa y el interior de la provincia y permitirán conocer la variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad de Pontevedra. Todas las rutas pretenden proporcionar a las personas participantes una experiencia llena de estímulos para comprender el método de aplicación del baño de bosque y la conexión directa en y con la naturaleza. De este modo, se promoverá la estimulación sensorial a través del olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto, así como se realizarán ejercicios físicos y psicológicos para comprender, entender y fortalecer los lazos con el medio natural. Por estos motivos cada ruta está limitada a un máximo de 15 personas.

Noticias relacionadas

Los recorridos comenzarán con la Ruta de Barosa, el 6 de junio, y en ese mismo mes continuarán el 7 con Lourizán, el 13 con el río Lérez, el 14 con Valga, una ruta que se repetirá el día 27; el 20 con Carboeiro, el 21 con Maneses y rematarán ese mes con la Isla de Tambo, el 28. En julio llegarán a Lourizán los días 4 y 26, al río Lérez el día 5, la Barosa el 11, a la Isla de Tambo el 12, la Maneses el 18, la Valga el 19 y a Carboeiro el 25. Ya en agosto +Bosques continuará por el río Lérez, el 1 y el 23, por Barosa el 2 y el 29, por Lourizán el 8 y el 30, por Tambo el 9, por Valga el 15, por Carboeiro el 16 y por Maneses el 22. Ya en septiembre el programa llegará al río Lérez, los días 5 y 26, a Carboeiro, el 6 y el 27, a Lourizán el 12, a Valga el 13, a Barosa el 19 y rematará el 20 de septiembre en Maneses. Para los recorridos de julio la inscripción se abrirá el 23 de junio, para los de agosto el 20 de julio y para los de septiembre el 24 de agosto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents