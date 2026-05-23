La comarca será el epicentro de la nueva edición del programa de rutas +Bosques

La Diputación abre el miércoles el plazo para inscribirse en los primeros recorridos del programa +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y permitirá a las personas participantes disfrutar de las ventajas de los baños de bosques. Así lo anunció ayer el presidente provincial, Luis López, que dio a conocer los detalles de esta nueva edición, que tiene a la comarca como epicentro entre junio y septiembre por rutas en los espacios naturales de Barosa (Barro), Carboeiro (Silleda), isla de Tambo (Poio), Pazo de Lourizán (Pontevedra), Maneses (Campo Lameiro), río Lérez (Pontevedra) y Fervenzas de Parafita y Raxoi (Valga) Las personas interesadas en participar en las primeras actividades, que serán en junio, podrán inscribirse a partir de las 9.00 horas del próximo miércoles a través de un formulario que se habilitará en la web de la Diputación.

+Bosques llegará a siete espacios de la costa y el interior de la provincia y permitirán conocer la variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad de Pontevedra. Todas las rutas pretenden proporcionar a las personas participantes una experiencia llena de estímulos para comprender el método de aplicación del baño de bosque y la conexión directa en y con la naturaleza. De este modo, se promoverá la estimulación sensorial a través del olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto, así como se realizarán ejercicios físicos y psicológicos para comprender, entender y fortalecer los lazos con el medio natural. Por estos motivos cada ruta está limitada a un máximo de 15 personas.

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Los recorridos comenzarán con la Ruta de Barosa, el 6 de junio, y en ese mismo mes continuarán el 7 con Lourizán, el 13 con el río Lérez, el 14 con Valga, una ruta que se repetirá el día 27; el 20 con Carboeiro, el 21 con Maneses y rematarán ese mes con la Isla de Tambo, el 28. En julio llegarán a Lourizán los días 4 y 26, al río Lérez el día 5, la Barosa el 11, a la Isla de Tambo el 12, la Maneses el 18, la Valga el 19 y a Carboeiro el 25. Ya en agosto +Bosques continuará por el río Lérez, el 1 y el 23, por Barosa el 2 y el 29, por Lourizán el 8 y el 30, por Tambo el 9, por Valga el 15, por Carboeiro el 16 y por Maneses el 22. Ya en septiembre el programa llegará al río Lérez, los días 5 y 26, a Carboeiro, el 6 y el 27, a Lourizán el 12, a Valga el 13, a Barosa el 19 y rematará el 20 de septiembre en Maneses. Para los recorridos de julio la inscripción se abrirá el 23 de junio, para los de agosto el 20 de julio y para los de septiembre el 24 de agosto.