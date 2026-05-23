En Pontevedra
La audiología pediátrica o la apnea infantil, a debate en un congreso médico
Con la Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía
R. P.
Pontevedra
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acogió ayer la 52 reunión anual de la Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía, que reunió a cerca de un centenar de especialistas de Galicia y Portugal para debatir las últimas novedades en la especialidad, con ponencias sobre audilogía pediátrica o la apnea obstructiva del suelo infantil, entre otras
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