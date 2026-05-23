La audiología pediátrica o la apnea infantil, a debate en un congreso médico

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acogió ayer la 52 reunión anual de la Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía, que reunió a cerca de un centenar de especialistas de Galicia y Portugal para debatir las últimas novedades en la especialidad, con ponencias sobre audilogía pediátrica o la apnea obstructiva del suelo infantil, entre otras