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Sorprenden de madrugada a un pontevedrés de 21 años cuando realizaba un grifiti en la fachada de un comercio

Trató de huir a la carrera al ver a los agentes, pero fue interceptado y tenía cuatro sprays de distintos colores

Sede de la Policía Local

Sede de la Policía Local / Rafa Vázquez

R. P.

Pontevedra

En la madrugada del pasado 19 de mayo, poco después de la una de la madrugada, agentes de la Policía Local de Pontevedra sorprendían a un joven de 21 años mientras realizaba un graffiti sobre el vinilo del establecimiento comercial Décimas, situado en calle Cobián Roffignac, en la confluencia con la rúa do Rouco.

Tras percatarse de la presencia policial en el lugar, el joven intentó escapar corriendo, momento en el que dejó caer en la acera un bote de spray de color rojo que llevaba en la mano. Con todo, al verse sorprendido por la rápida actuación policial, acabó desistiendo de su intento de fuga.

Durante el registro, los agentes procedieron a requisar el material intervenido, que incluyó el bote rojo del suelo y otros tres sprays de la marca Hardcore (en los colores azul, verde y amarillo) que el chico portaba en el interior de una mochila.

Los agentes actuantes levantaron un acta de denuncia por una infracción leve de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, referida a los daños o deslucimiento de bienes en la vía pública. Esta infracción lleva aparejada una propuesta de sanción económica que oscila entre los 100 y los 600 euros.

El gobierno local, que informaba este viernes de este caso, aprovecha para incidir en "la extrema importancia de mantener los espacios públicos, las fachadas y el mobiliario urbano en buen estado de conservación". Señala que "los actos vandálicos no solo suponen un impacto visual negativo, sino que también acarrean importantes gastos de limpieza y recuperación".

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Por ello, hace un "llamamiento a la conciencia ciudadana y al civismo para respetar los entornos urbanos y disfrutar de una ciudad más limpia y acogedora".

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