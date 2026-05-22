San Xurxo de Sacos contará con un área de servicio de autocaravanas

El Concello de Cerdedo Cotobade ha adjudicado dos nuevas actuaciones en materia de infraestructuras turísticas y de los espacios públicos de ocio. Se trata, por una parte, del acondicionamiento de un área de servicio y acogida para autocaravanas en el lugar de Fontán, en San Xurxo de Sacos, y, por otra, la mejora y acondicionamiento del entorno de las piscinas fluviales de Viascón.

La actuación del área para autocaravanas fue adjudicada por 112.530 euros y permitirá dotar al municipio de una infraestructura adaptada al turismo itinerante, un sector en constante crecimiento.

Por su parte, las obras de las piscinas fluviales de Viascón fueron adjudicadas por 120.274 euros. El proyecto contempla una renovación integral de este espacio natural y recreativo mediante actuaciones como la mejora de los accesos, nuevos pavimentos, drenajes, rehabilitación de muros, creación de nuevas zonas verdes y arbolado, así como avances en la iluminación y en la accesibilidad del recinto.

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, destacó que «estas dos actuaciones son un ejemplo claro de la apuesta del gobierno municipal por seguir transformando y modernizando el municipio con inversiones útiles, sostenibles y pensadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos».

El regidor señaló además que «el nuevo espacio para autocaravanas permitirá reforzar nuestro potencial turístico y ampliar los servicios para los visitantes, mientras que la actuación de Viascón supondrá un avance muy importante de uno de los espacios de ocio más emblemáticos y utilizados del municipio».

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Cubela incidió también en que «seguimos avanzando en un modelo de ayuntamiento atractivo, dinámico y preparado para aprovechar todas las oportunidades vinculadas al turismo sostenible, al ocio y a la puesta en valor de nuestra riqueza natural y paisajística».