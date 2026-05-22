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Patrimonio

Prorrogado el convenio para la conexión del Museo

A. L.

Pontevedra

El Concello de Pontevedra aprobó la prórroga del convenio con la Diputación provincial para la interconexión subterránea del Museo, a través de la cesión del uso del subsuelo municipal, lo que permitirá la interconexión entre los edificios centrales de la institución.

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