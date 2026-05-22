El pique por la Primera Federación también se vive en Calcuta. A miles de kilómetros de Pasarón, entre entrenamientos, finales, celebraciones y una liga india que acaba de conquistar con el East Bengal, Óscar Bruzón no pierde de vista al Pontevedra CF. El técnico vigués, exjugador granate, sigue la pelea del equipo de Rubén Domínguez por el play-off de ascenso con la misma mezcla de cariño y nervio con la que se mira a un club que dejó huella. «El Pontevedra es un equipo que llevo dentro», resume.

La escena tiene algo de fútbol de calle llevado a la otra punta del mundo. Bruzón defiende al Pontevedra en el día a día de un vestuario en el que también hay acento berciano. Kevin Sibille y Saúl Crespo, con pasado en la Ponferradina, miran de reojo la misma clasificación. Y Adrián Rubio, vigués, asistente del técnico y también con pasado en la Ponferradina, ejerce casi de árbitro sentimental. «Ellos ven los partidos de la Ponferradina y yo veo los del Pontevedra. Cada lunes comentamos los cambios de la tabla», cuenta Bruzón. La frase sale sola: «El pique de la Primera Federación llega hasta la otra punta del mundo».

Bruzón habla desde India con la voz tomada por la celebración. Su East Bengal, uno de los clubes históricos de Calcuta, acaba de ganar una liga que no levantaba desde hacía 22 años. «Fue increíble, un ejercicio de resistencia con un rival primado y que nos puso las cosas muy difíciles», explica. El partido se torció con un gol en contra en la primera parte y con el equipo justo de recursos, sin sus dos capitanes en el centro del campo y sin un revulsivo habitual. «Cambiamos cosas en el descanso que salieron muy bien», añade. La alegría, dice, llegó después de «un año de muchísimo sufrimiento y de muchísimo trabajo».

Una antigua imagen de Bruzón con la elástica granate. / FdV

El éxito tiene todavía más peso por el contexto. Bruzón llegó al East Bengal en una situación delicada, con el equipo golpeado por una mala dinámica y con la exigencia de una afición enorme detrás. Calcuta vive el fútbol con una intensidad difícil de explicar desde Europa, y el club arrastra una identidad muy marcada dentro de la ciudad. El técnico vigués consiguió ordenar el proyecto, competir en las copas y pelear hasta el final una liga breve, apretada y condicionada por la incertidumbre del fútbol indio. «Nunca dejamos de creer», sostiene tras un desenlace que todavía digiere entre actos, medallas y celebraciones.

Pero el título, aunque enorme para Calcuta, no tapa su vínculo con Pontevedra. Bruzón se retiró como futbolista en Pasarón, donde formó parte del equipo que ascendió a Segunda División. Guarda la camiseta y todavía recibe mensajes y fotos de aficionados de Furia Granate. «La afición siempre estuvo de mi lado», recuerda. También mantiene relación con gente del club, con la presidenta Lupe Murillo y con Moncho, entrenador de porteros. Por eso, aunque su carrera lo haya llevado por Bangladesh o India, el calendario granate sigue teniendo sitio en su rutina.

Sorprendido con la actuación

«Nunca me pude imaginar que en la primera temporada en Primera Federación pudiesen estar en la situación en la que están», admite sobre el Pontevedra. Bruzón ve al club en una fase positiva, después de años de subidas, tropiezos y reconstrucciones. Y tiene claro el escenario: «Sé que el Pontevedra tiene que ganar porque si no la Ponferradina va a ganar». El técnico asegura que verá el partido ante el Avilés y que, si el equipo granate entra en la fase de ascenso, intentará estar en Pasarón. «Voy a estar apoyando», afirma.

El entrenador no habla del Pontevedra desde la nostalgia fría, sino desde una cercanía que se mantiene viva. Recuerda su etapa como una época de cariño, pese a que en la temporada en Segunda una lesión acabó truncando su carrera como jugador. Aquel golpe, sin embargo, también empujó el camino que vino después.

Bruzón estudió Administración y Dirección de Empresas, hizo un MBA y llegó a trabajar en banca en Vigo, pero acabó apostando por los banquillos. Empezó con chavales, pasó por el Celta y, con el título de entrenador profesional, decidió arriesgar. «Tengo 33 años, o intento ahora mi carrera profesional o me tendré que quedar en un trabajo estable», recuerda de aquella decisión.

Su futuro, ahora, vuelve a estar abierto. Bruzón ya ha comunicado que no seguirá en el East Bengal al final de temporada, pese al éxito deportivo y a la presión de una afición que no quiere perderlo. La razón no es económica, insiste, sino de planificación. La liga india atraviesa un momento de incertidumbre por el cambio de modelo competitivo y comercial, y el técnico no quiere volver a empezar desde cero sin garantías.

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«No hay planificación y tenemos la Champions League en septiembre», resume. Pese a las propuestas, no tiene prisa. «Me lo voy a tomar con calma, voy a disfrutar de esto, reunirme con mi familia y en junio habrá tiempo para tomar la decisión», explica. Después de quince títulos y ligas en tres países distintos, Óscar Bruzón mira al futuro con la cabeza fría. Y con un ojo, todavía, en Pasarón.