Los "pequeguías" del turismo en Poio

Poio dio la bienvenida esta semana a una nueva promoción de “Pequeguías”, con la formación de 33 alumnos de 3º a 6° de Primaria del CEIP Viñas. Es la segunda edición de este programa pionero, impulsado por el Concello, que busca concienciar a los más pequeños sobre la importancia del turismo sostenible y responsable, además de ayudarles a descubrir el inmenso patrimonio del municipio.

La actividad se desarrolló a lo largo de dos jornadas formativas. En la primera de ellas, celebrada el miércoles en la biblioteca del centro, el alumnado participó en una sesión teórica impartida por la técnica de Turismo del Concello, Mónica Neira, que les trasladó conceptos básicos relacionados con el turismo, la importancia de la hospitalidad y el valor de los recursos patrimoniales de Poio. Durante esta sesión, los escolares conocieron los principales atractivos del municipio, como el Mosteiro de San Xoán, el conjunto histórico de Combarro, las playas, las rutas, la isla de Tambo, las variantes jacobeas o la riqueza cultural y patrimonial, adaptados a su edad y con un enfoque participativo.

Además, este año nuevamente se hizo hincapié en un recurso turístico próximo al Centro Educativo, en este caso el relacionado con Cristobal Colón, al estar ubicada la casa natal del navegante en Portosanto, en la parroquia de San Salvador. Al final, y después de comprobar los conocimientos adquiridos, las concejalas de Turismo, Rocío Cochón, y de Educación, Natalia Sabarís, acompañadas del personal docente, les entregaron la credencial y una chapa que los identifica como “Pequeguías” turísticos.

La segunda jornada, de carácter práctico y lúdico, se centró en el patrimonio coloniano situado en San Salvador. El alumnado se desplazó caminando hasta la Casa-Museo de Colón, en Portosanto, donde pudieron demostrar los conocimientos adquiridos y conocer de primera mano la casa natal del navegante y la teoría del Colón de Poio explicada por el personal del Museo.

Posteriormente, la jornada continuó en el recién inaugurado Parque de Colón, en Ánkar, donde los pequeños disfrutaron de juegos didácticos y una merienda con una visita muy especial: la del pregonero del Día de Colón 2026, Mundo Nores, caracterizado como un ayudante del descubridor.

Nores subió con los niños a la réplica de la nao Santa María ubicada en el parque, les habló de la historia y las tradiciones de Poio y los invitó a la conmemoración del Día de Colón, que tendrá lugar durante este fin de semana en las calles de Combarro.

El proyecto “PequeGuías de Poio” nace como una iniciativa educativa y turística promovida por el Concello de Poio con el objetivo de implicar a la infancia en la promoción del municipio, fomentando el conocimiento del patrimonio local, la hospitalidad y la participación activa de las nuevas generaciones en el desarrollo turístico del territorio.

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Se desarrolla de manera itinerante, involucrando a la comunidad educativa de uno de los centros de enseñanza de Poio cada año, e incidiendo en los recursos más próximos a cada colegio. En 2025 se llevó a cabo en el CEIP Isidora Riestra, con especial énfasis en la Variante Espiritual, y en 2026, con el CEIP Viñas, se centra en el patrimonio coloniano.