El parque de Castiñeiras, en Marín, recupera un mirador y gana tres "bosques"

La alcaldesa, María Ramallo, y los concejales Manuel Santos y Marián Sanmartín, acudieron ayer a Castiñeiras, donde se desarrolla una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostibilidade Turística de Marín, la creación un Parque de la Naturaleza a través de la recuperación ambiental de diversas zonas del área comunal de Santomé de Piñeiro que se encontraban degradadas o infrautilizadas.

Una de ellas era la del mirador ubicado junto al antiguo campo de tiro, donde se llevan a cabo labores de desbroce y de recuperación del palco existente, para poder dotar a Castiñeiras de un nuevo atractivo natural y turístico. La zona se completará con la dotación de mesas y banquillos para habilitar un merendero y con la mejora del firme de la pista que da acceso al lugar, así como de la explanada del antiguo campo de tiro para convertirlo en un área de estacionamiento. También se colocará un columpio doble de madera.

Por otro lado, se trabaja en la creación de otro espacio de merendero a un lado del asadero y del parque infantil, donde también se ubicarán juegos multiaventura, como un rocódromo, para completar el ocio de los más pequeños y pequeñas. También se mejorará la protección de la Mámoa de Pedralonga.

Por otro lado, se creará un “Bosque comestible” mediante la plantación de árboles frutales autóctonos gallegas (maceira, pereira y ameixeira), hierbas medicinales y aromáticas. Ademas, se señalizará y se colocará un vallado en un humedal existente donde viven anfibios de diversas clases.

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La alcaldesa recuerda que “Castiñeiras, tanto el entorno que nos pertenece como el Lago, fueron una prioridad clara de inversión durante todo el Plan de Sostibilidade Turística, demostrando nuestro compromiso por seguir poniendo en valor, desde todas las perspectivas, nuestro gran pulmón verde”.