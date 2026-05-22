El nuevo Auditorio de Marín acoge la gala de entrega de los Premios Gran de Area de Arquitectura 2025

El nuevo Auditorio de Marín será escenario mañana, a partir de las 19:00 horas, de la gala de entrega de los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2025. El certamen, organizado de forma conjunta por las delegaciones de Pontevedra, Ourense y Vigo del Colegio de Oficiales de Arquitectos de Galicia (COAG), ha distinguido en esta edición un total de doce proyectos que reivindican el valor de la obra arquitectónica como una aportación esencial para la creación y puesta en valor del entorno.

A la convocatoria de este año concurrieron 57 propuestas de muy diversas escalas y localizaciones, que reflejan la colaboración de arquitectos, promotores, constructores y artesanos del sector. El equipo calificador se ha mostrado muy satisfecho por la alta participación, la diversidad y la calidad de los proyectos que, afirma, «hicieron especialmente compleja la selección final. Las obras premiadas aportan contribuciones particularmente valiosas a la arquitectura, ejemplificando rigor, sensibilidad y calidad arquitectónica».

El jurado distribuyó los galardones de manera equitativa, reconociendo cuatro obras en cada una de las tres demarcaciones colegiales participantes. En la demarcación de Pontevedra, los proyectos distinguidos fueron el Mirador da Peixeira y la subida al Campo de San Roque, en Portonovo (Sanxenxo), una intervención de Gabriel Alarcón Sabarís, Luciano González Domínguez y Miguel Estévez Gómez para coser la relación entre el mar y la tierra; el pabellón de eventos del Pazo da Toxeiriña, en Moraña, ejecutado por Mauro Lomba Martínez con una estructura ligera de madera; el Centro Integral de Salud (CIS) de la comarca de Deza-Lalín, una obra de arquitectura pública concebida por Juan Ramón Iglesias Babío e Iván López Veiga; y los trabajos de conservación del Museo Massó de Bueu, desarrollados por Alberto Redondo Porto, José Martín Valladares Durán y Marcial Rodríguez Rodríguez bajo criterios de preservación del patrimonio industrial.

Por su parte, el área de Vigo sumó a la lista de galardonados la obra nueva y rehabilitación residencial en la calle Marqués de Valladares, un diálogo entre memoria y contemporaneidad diseñado por Jesús Irisarri Castro y Guadalupe Piñera Manso; una vivienda unifamiliar aislada en Vilasobroso (Mondariz), a cargo de Francisco Javier Vázquez Fernández y Perfecto Cendón Domínguez; la meticulosa restauración de la vivienda particular del histórico arquitecto Xosé Bar Boo en Vigo, ejecutada por Pablo Menéndez Paz; y la ordenación del recinto monacal y encuentro costero del Real Mosteiro de Oia, desarrollada por la firma Rodriguez+Pintos Arquitectos y Santiago Pintos Pena para reinterpretar este ecosistema patrimonial.

Entre los galardonados, el Mirador da Peixeira y la subida al Campo de San Roque, en Portonovo (Sanxenxo), una intervención de Gabriel Alarcón Sabarís, Luciano González Domínguez y Miguel Estévez Gómez para coser la relación entre el mar y la tierra; y el pabellón de eventos del Pazo da Toxeiriña, en Moraña, ejecutado por Mauro Lomba Martínez con una estructura ligera de madera

Finalmente, en la demarcación de Ourense, los premios recayeron en el Alpendre Reitural Santiago de Rábeda, en Taboadela, obra de Candelaria Cecilia López Muiños y Juan José Otero Vázquez, que recupera la pequeña edificación agrícola popular mediante el uso de madera de pino local; la reconstrucción de una edificación para alojamiento público temporal en Carballeda de Avia, diseñada por Pablo López Prol como respuesta a la escasez de vivienda dentro del programa de Aldeas Modelo; la rehabilitación y ampliación de un edificio residencial en la calle Progreso de la ciudad de Ourense, a cargo de Manuel Jorreto Díaz; y la compleja restauración de la fachada oeste de la Catedral de Ourense, firmada por María Sonia López Calvo y Manuel Seoane Feijóo, que ha permitido rescatar el conjunto escultórico del siglo XIII vinculado al taller del Maestro Mateo.

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La ceremonia de entrega contará con una destacada representación institucional y sectorial. En el turno de intervenciones participarán el decano del COAG, Luciano Alfaya; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue; la alcaldesa de Marín, María Ramallo; y el presidente de la delegación pontevedresa del colegio, Anselmo Villanueva. El evento estará conducido por la periodista Alba Moledo y asistirán los presidentes de las delegaciones de Ourense y Vigo, Emma Noriega y Manuel Martínez Carazo, así como los alcaldes y concejales de los municipios donde se ubican las obras premiadas, entre ellos Luis Milia (Carballeda de Avia), Pablo Areán (Lalín), Martín Villanueva (Bueu) y Marcos Guisasola (Sanxenxo). También han confirmado su presencia la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, y responsables del ámbito académico y cultural como Miguel Abelleira, director de la ETSA de A Coruña, o Celestino García Braña, vicepresidente de la Real Academia Galega de Belas Artes. Como antesala de la gala, los asistentes realizarán a las 17:00 horas una visita guiada a la Escuela Naval Militar de Marín, que incluirá el gimnasio proyectado por el ingeniero Eduardo Torroja.