El Marín Atlantic Open reunirá este fin de semana a hasta 500 bailarines por jornada

El baile deportivo volverá a tener este fin de semana una cita destacada con la celebración de una nueva edición del Marín Atlantic Open, un campeonato que se ha consolidado como referencia tras más de diez años de recorrido y que atraerá a la villa a cientos de deportistas y acompañantes.

La prueba fue presentada este jueves por el concelleiro de Deportes, Antonio Traba, y por el organizador del evento, Miguel Abreu, quienes destacaron la dimensión deportiva y social de una competición que prevé reunir entre cuatrocientos y quinientos bailarines cada día en el Pabellón del SEI San Narciso.

La participación será amplia y diversa, con representantes procedentes de distintos puntos de la Península. Según la organización, acudirán bailarines de Galicia, Portugal, Cantabria y Valencia, lo que convierte esta edición en una de las más numerosas de los últimos años.

Miguel Abreu puso en valor el nivel del campeonato y afirmó que «todo el baile más importante de Galicia está en Marín este año». También agradeció el respaldo del Concello y la implicación del personal del área de Deportes para sacar adelante una cita de estas características.

El concejal Antonio Traba subrayó, por su parte, el impacto que genera el evento más allá del ámbito deportivo. «Es un orgullo para Marín volver a ser sede de un evento de referencia nacional como el Marín Atlantic. No solo por lo que supone a nivel deportivo, sino por el impacto económico que tiene en nuestra villa con cientos de personas que se acercan a conocernos», señaló.

El programa competitivo estará dividido en diferentes bloques. Habrá bailes caribeños, con bachata, salsa y merengue en parejas, solos y grupos; modalidades standard y latino, con disciplinas como vals, tango, slow fox, samba, chachachá o pasodoble; y pruebas de grupos y solos, uno de los apartados más dinámicos del campeonato.

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La actividad se desarrollará durante dos jornadas intensas. El sábado, el horario será de 09.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo la competición se celebrará de 09.00 a 21.00 horas.