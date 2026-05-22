Será o 14 de xuño
A Lama abre a venda de tickets para a súa Festa do Codillo
O Concello da Lama acolleu a presentación oficial da XXIV edición da Festa Gastronómica do Codillo da Lama, unha cita que volverá reunir a máis dun milleiro de persoas arredor dun dos pratos máis representativos da gastronomía local.
A festa celebrarase o domingo 14 de xuño na Alameda da Lama, cun menú centrado no tradicional codillo acompañado de pan e viño incluídos, a un prezo popular de 15 euros. O evento contará cun servizo de cátering entre as 13.30 e as 15.00 horas e desenvolverase nunha gran carpa con capacidade para máis de mil persoas.
A venda anticipada de tíckets levarase a cabo nas oficinas municipais e na Biblioteca da Lama a un prezo de 15 euros co que se terá dereito a degustar nas mesas e bancos habilitados baixo a carpas o codillo.
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- De los vídeos de Instagram al timbre de ayuda: así se distingue el nuevo gimnasio de Poio
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- Dos años de prisión por agresión sexual a cuatro menores en Pontevedra durante un concierto de la Peregrina 2024
- Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera
- Los sindicatos acusan a la patronal de intentar frenar la huelga del metal
- Simoneta Gómez-Acebo acompaña al rey emérito en Sanxenxo