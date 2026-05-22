Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

Será o 14 de xuño

A Lama abre a venda de tickets para a súa Festa do Codillo

R. P.

A Lama

O Concello da Lama acolleu a presentación oficial da XXIV edición da Festa Gastronómica do Codillo da Lama, unha cita que volverá reunir a máis dun milleiro de persoas arredor dun dos pratos máis representativos da gastronomía local.

A festa celebrarase o domingo 14 de xuño na Alameda da Lama, cun menú centrado no tradicional codillo acompañado de pan e viño incluídos, a un prezo popular de 15 euros. O evento contará cun servizo de cátering entre as 13.30 e as 15.00 horas e desenvolverase nunha gran carpa con capacidade para máis de mil persoas.

Noticias relacionadas

A venda anticipada de tíckets levarase a cabo nas oficinas municipais e na Biblioteca da Lama a un prezo de 15 euros co que se terá dereito a degustar nas mesas e bancos habilitados baixo a carpas o codillo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents