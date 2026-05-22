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Piragüismo

Homenaje municipal al campeón Adrián Sieiro

Moldes y Adrián Siero, ayer.

Moldes y Adrián Siero, ayer. / FdV

R. P.

Poio

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, recibió ayer al piragüista Adrián Sieiro, tras el éxito cosechado en la Copa del Mundo de Brandemburgo donde el deportista de Poio logró el oro en la modalidad C2 500.

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